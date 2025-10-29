България

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

С тези средства се гарантира минимална работна заплата от 1860 евро за лекар без специалност

29 октомври 2025, 13:16
Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото
Н адзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри на днешното си заседание проекта за бюджет на институцията за следващата година, в който е нанесена ключова поправка.

Добавени са 260 милиона евро, с които се гарантира минимална работна заплата от 1860 евро за лекар без специалност.

Според одобрения разчет допълнителните средства ще бъдат осигурени чрез целеви трансфер от централния Държавен бюджет към този на Здравната каса.

Освен целевото увеличение за лекарските възнаграждения, в проекта е заложен и пропорционален ръст на всички останали параметри от бюджета - всички звена са увеличени пропорционално с около 6-9%, информира NOVA.

В този си вид бюджетът на НЗОК ще бъде внесен за разглеждане и окончателно гласуване в Народното събрание.

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Увеличават ли сметката за ток магнитите за хладилник?

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Преди 7 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Преди 7 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Преди 7 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Преди 7 часа

Харковска област

Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир?

Свят Преди 2 минути

Проруски източници предупреждават за нарастващ риск за позициите на Русия в Харковска област

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Свят Преди 11 минути

През 2020 г. федералвите власти в САЩ повдигнаха на Мадуро обвинения в наркотероризъм

Снимката е илюстративна

Бебе от Португалия, миришещо на гнила риба, изуми лекарите

Любопитно Преди 34 минути

Миризмата била неприятна и силна, особено около главата и ръцете на 12-месечното момченце

<p>OpenAI разкри мащаба на хората, които говорят с ChatGPT за самоубийство</p>

Над 1,2 милиона души седмично говорят с ChatGPT за самоубийство

Технологии Преди 35 минути

Над 1,2 милиона потребители седмично обсъждат мисли за самоубийство с ChatGPT, като част от случаите остават без насочване към професионална помощ

Google отрече пробива в сигурността на Gmail

Свят Преди 40 минути

В своето изявление Google съобщава, че не е имало изтичане на информация и че потребителите на Gmail са защитени

<p>Франкен: Дронове са забелязани над военна база в Белгия</p>

Тео Франкен потвърди: Професионални дронове са забелязани над военна база в Белгия

Свят Преди 47 минути

Белгийското правителство в момента е в криза поради трудните бюджетни преговори и мерки за значителни икономии

<p>Израел: Примирието е възстановено</p>

Свят Преди 58 минути

Броят на жертвите растеше непрекъснато

<p>Наводнения потопиха Виетнам</p>

Свят Преди 1 час

По данни на Гражданската защита единадесет човека са били ранени

<p>Въвеждат&nbsp;правила и контрол за всички атракциони</p>

България Преди 1 час

Животът и здравето на българските граждани не могат да зависят от случайността, заяви министърът на транспорта

.

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, вече говори и се движи

България Преди 1 час

Добрата новина потвърди братовчедът на загиналата при инцидента майка на Марти Любомир Соколов

Разследват организирана престъпна група за длъжностни присвоявания в "Митница-Русе"

България Преди 1 час

При акцията са открити и иззети вещи, документи, пари в брой в различни валути на обща стойност над 60 000 лева

Какво постановиха прокурорите по делото за фалшиви новини срещу Брижит Макрон

Свят Преди 1 час

Френската президентска двойка заведе това лято и дело срещу американската дясна подкастърка Кендис Оуънс

Внимание, шофьори! Километрично задръстване на „Тракия" заради катастрофа

България Преди 1 час

Радостин Василев: Борисов няма да издържи дълго на власт

България Преди 1 час

Изборът на Рая Назарян има за цел да се гарантира контрола над парламента, заяви лидерът на МЕЧ

Снимката е илюстративна

Колко пари са необходими за нормален живот в България - отговор от КНСБ

България Преди 1 час

Заплатата за издръжка достига 1547 лв. за един човек, сочат данни на КНСБ

.

На Световния ден за борба с инсулта: За какви симптоми да внимаваме

България Преди 1 час

Рая Ваташка разказва историята на Делян Ненчев, който оцелява заради навременната реакция

