Заради скъпия дизел: Искат поне 10% поскъпване на билетите в Бургаско

От бранша предупреждават, че вече работят на загуба

23 март 2026, 19:42
Тежка катастрофа на АМ „Тракия“: Един загинал и ранен при сблъсък на бус и ТИР

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“: Един загинал и ранен при сблъсък на бус и ТИР
МВнР към българите в Близкия изток: Незабавно напуснете!

МВнР към българите в Близкия изток: Незабавно напуснете!
Вътрешният министър: В България няма мигрантска вълна заради войната в Близкия изток

Вътрешният министър: В България няма мигрантска вълна заради войната в Близкия изток
КС образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир

КС образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир
МВнР: Повече изборни секции за българите в Истанбул и Анкара

МВнР: Повече изборни секции за българите в Истанбул и Анкара
МВР отчете 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

МВР отчете 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения
Тол системата вече дава данни за трафика и времето

Тол системата вече дава данни за трафика и времето
Спешни медици с гневно писмо след фаталната катастрофа между линейка и автобус

Спешни медици с гневно писмо след фаталната катастрофа между линейка и автобус

А втобусните превозвачи в Бургаска област настояват за поне 10% увеличение на цените на билетите за междуградския транспорт. Причината е рязкото поскъпване на дизеловото гориво след началото на конфликта в Близкия изток, което сериозно затруднява сектора, съобщи NOVA.

От бранша предупреждават, че вече работят на загуба. „Горивото представлява около 30% от себестойността на услугата, която предлагаме. Точно за един месец цената на дизеловото гориво… е скочила с 25 евро цента“, заяви Румен Христов от Сдружението на автобусните превозвачи.

По думите му единственият изход към момента е искане до общините за актуализация на цените, тъй като действащите договори позволяват промени основно спрямо инфлацията, която не компенсира скока при горивата. „Минималното увеличение, което можем да търсим… е 10%, но ако сега поискаме 10% и след месец получим разрешение, те най-вероятно отдавна няма да са актуални“, допълни Христов.

От Община Бургас посочиха, че към момента няма постъпило официално искане, но при такова ще бъде разгледано съгласно клаузите в договорите.

В същото време пътниците вече усещат натиска върху бюджета си. 

„Аз съм студентка и цените на билетите доста поскъпнаха“, споделя Виктория Петрова, а други пътуващи също признават, че всяко увеличение се отразява пряко на разходите им.

Превозвачите настояват и за държавна намеса, за да се избегне допълнително натоварване върху потребителите. Според тях без подкрепа секторът трудно ще се справи с нарастващите разходи, а евентуалното поскъпване на билетите ще засегне най-силно хората, които разчитат изцяло на обществения транспорт.

Източник: NOVA    
