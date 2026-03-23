Заради скъпия дизел: Искат поне 10% поскъпване на билетите в Бургаско

А втобусните превозвачи в Бургаска област настояват за поне 10% увеличение на цените на билетите за междуградския транспорт. Причината е рязкото поскъпване на дизеловото гориво след началото на конфликта в Близкия изток, което сериозно затруднява сектора, съобщи NOVA.

От бранша предупреждават, че вече работят на загуба. „Горивото представлява около 30% от себестойността на услугата, която предлагаме. Точно за един месец цената на дизеловото гориво… е скочила с 25 евро цента“, заяви Румен Христов от Сдружението на автобусните превозвачи.

По думите му единственият изход към момента е искане до общините за актуализация на цените, тъй като действащите договори позволяват промени основно спрямо инфлацията, която не компенсира скока при горивата. „Минималното увеличение, което можем да търсим… е 10%, но ако сега поискаме 10% и след месец получим разрешение, те най-вероятно отдавна няма да са актуални“, допълни Христов.

От Община Бургас посочиха, че към момента няма постъпило официално искане, но при такова ще бъде разгледано съгласно клаузите в договорите.

В същото време пътниците вече усещат натиска върху бюджета си.

„Аз съм студентка и цените на билетите доста поскъпнаха“, споделя Виктория Петрова, а други пътуващи също признават, че всяко увеличение се отразява пряко на разходите им.

Превозвачите настояват и за държавна намеса, за да се избегне допълнително натоварване върху потребителите. Според тях без подкрепа секторът трудно ще се справи с нарастващите разходи, а евентуалното поскъпване на билетите ще засегне най-силно хората, които разчитат изцяло на обществения транспорт.