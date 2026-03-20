Свят

20 март 2026, 22:14
Ирак обяви форсмажорна ситуация с петрола
Източник: AP/БТА

И рак обяви форсмажорна ситуация във всички петролни находища, разработвани от чуждестранни петролни компании, предаде "Ройтерс", като се позова на източници от иракското министерство на петрола.

Тази стъпка е следствие от военните операции в региона, които нарушиха корабоплаването през Ормузкия проток, възпрепятствайки голямата част от износа на иракски суров петрол. 

Ирак е намалил производството си на петрол с около 70 процента в сравнение с това, което е било преди войната, посочва "Ал-Джазира".

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Ирак Форсмажор Петролни находища
