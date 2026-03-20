Ирак обяви форсмажорна ситуация с петрола

И рак обяви форсмажорна ситуация във всички петролни находища, разработвани от чуждестранни петролни компании, предаде "Ройтерс", като се позова на източници от иракското министерство на петрола.

Кувейт обяви форсмажор и намали добива на петрол

Тази стъпка е следствие от военните операции в региона, които нарушиха корабоплаването през Ормузкия проток, възпрепятствайки голямата част от износа на иракски суров петрол.

Ирак е намалил производството си на петрол с около 70 процента в сравнение с това, което е било преди войната, посочва "Ал-Джазира".