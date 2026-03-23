Свят

След думите на Тръмп за мирни преговори: Сериозен спад на цените на петрола

23 март 2026, 16:17
След думите на Тръмп за мирни преговори: Сериозен спад на цените на петрола
Източник: iStock photos/Getty images

Ф ондовите пазари отбелязаха рязък ръст, а цените на петрола се понижиха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник, че страната ще отложи допълнителни удари по енергийната инфраструктура на Иран в очакване на резултатите от предстоящи преговори, съобщи NOVA.

Доналд Тръмп отлага ударите за 5 дни, Иран отрича да има преговори

Сортът "Брент" - глобалният стандарт за цени - поевтиня с над 7% до около 104 долара за барел, като в даден момент отчете спад от над 13 на сто. По-рано през деня цената му беше над 114 долара за барел. Американският лек суров петрол също понижи стойността си - с 6,9% до 91,4 долара за барел, след като по-рано се търгуваше около 100 долара. Той се използва като референтна цена за пазара в САЩ.

Впоследствие "Брент" поевтиня още - с 8,9% до 102 долара за барел, след като за кратко достигна нива от 96 долара. Американският също се понижи с 8% до 90,35 долара за барел. 

В публикация в социалните мрежи Тръмп посочи, че преговорите ще се проведат в рамките на седмицата. Остава обаче неясно дали Ормузкият проток ще бъде безопасен за корабоплаване. Ключовият воден път, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол, на практика е блокиран от Иран.

Глобалните цени на петрола остават под натиск след рязкото им покачване от началото на конфликта с Техеран. Основна причина е затрудненият износ, тъй като танкерите не могат да напускат протока. По-рано Тръмп заплаши, че ще „унищожи“ енергийната инфраструктура на Иран, ако страната не прекрати атаките срещу корабоплаването и не отвори протока.

Източник: NOVA    
Фондови пазари Цени на петрола Доналд Тръмп Иран Преговори Ормузки проток Петрол Брент САЩ Енергийна инфраструктура Корабоплаване
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

