Заподозреният за опит за убийство на Тръмп се изправя пред съда

М ъжът, обвинен, че се е крил с огнестрелно оръжие в ръце край частното голф игрище на кандидат-президента на САЩ Доналд Тръмп във Флорида, предполагаемо в опит да убие политика, ще се яви днес пред съда, където прокуратурата ще настоява той да остане под стража до процеса, предаде Ройтерс.

"Сикрет сървис": Заподозреният в новия опит за покушение срещу Тръмп не е стрелял

Петдесет и осем годишният Райън Раут е обвинен в две престъпления, свързани с огнестрелно оръжие, след като на 15 септември предполагаемо е насочил автомат към кандидат-президента на Републиканската партия, който тогава е играл голф на игрището си в Палм бийч.

Trump Attempted Assassination Suspect to Appear in Court https://t.co/JBaSVDQAbb