България

Димитър Стоянов обяви, че не се предвижда България да предоставя повече оръжие на Украйна

ДАНС и Военната прокуратура влизат в МО: Разкриха фалшиви гаранции за милиони, скрити анекси и „летаргия“ в армията

9 юни 2026, 13:21
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Д ържавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Военната прокуратура започват разследване в Министерството на отбраната (МО). Причината са раздадени аванси в размер на 16,6 милиона евро (16 666 000 евро) по инфраструктурни договори, обезпечени с фалшиви банкови гаранции. Новината съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на пресконференция, на която представи своя екип, новите приоритети и финансовото състояние на ведомството след първия месец от управлението си.

Стоянов бе категоричен, че документите за измамата вече са предадени на компетентните органи и са наследство от предходното правителство. В момента ведомството провежда срещи с въпросните фирми в опит да изиска реални банкови гаранции.

Наследството в отбраната: „Лека летаргия“ и скъпо забавяне

След запознаване с постигнатото в периода 2023–2026 г., новият министър обобщи, че институцията е била оставена в „лека летаргия“, довела до забавяне на процесите по модернизация и реална загуба на способности на Българската армия. Стоянов направи детайлен преглед на ключови проекти, стартирали още през 2022–2023 г.:

Скрити милиони по проекта „Страйкър“ (Stryker): Министерството е наследило анекс за увеличение на стойността на договора с 60 милиона долара.

„Никой не е коментирал пред българското общество това увеличение. Намерихме го на бюрото си“, разкри Стоянов.

Допълнително се очаква забавяне по този договор между 7 и 19 месеца.

Ново забавяне на изтребителите F-16: Доставката на вторите осем американски самолета се отлага за края на 2028 г. или началото на 2029 г. Причината е в производствената линия на производителя, а не в българското МО. Стоянов категорично отхвърли твърденията за саботаж при обучението на българските пилоти:

„Това са лъжи. МиГ-29 ще дава дежурства, докато можем да го поддържаме, а F-16 ще застъпи тогава, когато самолетите и пилотите ни са напълно готови“.

Към момента машините имат достатъчен боекомплект.

Милионни преразходи в авиобаза „Граф Игнатиево“: През 2020 г. за инфраструктурата на базата са осигурени 100 милиона евро. До момента обаче са платени цели 282 милиона евро, като министърът е сигурен, че финалната сума ще надхвърли 300 милиона евро. Сходни проблеми с инфраструктурата се наблюдават при патрулните кораби и машините „Страйкър“.

Оскъпени 3D радари: Проектът за трикоординатните радари е бил напълно готов преди три години, но сега се заварва подписан със значително оскъпяване и три изгубени години.

Пропуснати милиони от ЕС и извънредни одити

Новото ръководство отчете и сериозни пропуски по европейския механизъм SAFE. От общо девет проекта само един предвижда реално участие на българската индустрия, като дори той е поставен под въпрос. „Пропуснали сме възможността да получим повече средства и българската индустрия да бъде водеща“, посочи Стоянов, но увери, че преговорите с ЕК са ускорени, за да се спази срокът за усвояване на средствата до 2030 г. Идната седмица започва процедура по ратификация, като до 3–5 месеца трябва да има готови договори.

Паралелно с това започва извънреден одит във всички търговски дружества към МО. Състоянието на „Терем Холдинг“ беше определено като критично.

„Няма как някой да си позволи да сключи договор със собствената си фирма. Това е фрапантно нарушение. Не е нормално едно търговско дружество да е на загуба, а изпълнителните директори да получават баснословни суми като заплати“, заяви военният министър.

Позицията за Украйна: „Трябват им хора, не оръжие“

Димитър Стоянов заяви, че не се предвижда от българска страна да бъде предоставено повече оръжие на украинската армия.

Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна, каза министърът по темата. 

Бюджет от 5% и административни реформи

България ще следва ангажимента си за модернизация чрез нов план за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2030 г. (по-късно в изказването допълнено като цел до 2035 г. спрямо финансовите параметри до 2040 г.). От тези 5%, точно 3,5% ще бъдат преки военни разходи, а 1,5% ще отиват за инфраструктура и киберсигурност. През миналата година разходите са били 2,13%, а за настоящата се очаква да достигнат 2,15% от БВП, като Стоянов напомни, че те не влизат в дефицита на страната. Предстои и пълна актуализация на Инвестиционната програма на МО.

В кадровата политика съкращения на военни няма да има, тъй като в момента армията страда от 20% некомплект, а напротив – има нужда от увеличаване на числеността. Оптимизация и освобождаване на хора ще има само в администрацията, където се открият дублиращи се структури.

МО ще настоява и за законодателни промени за правилата за работното време и вдигане на праговете за разходи на министъра, приети през 2010 г. Сегашният лимит позволява на министъра да харчи до 50 млн. лв. (над това се иска одобрение от МС и Парламента). Стоянов настоява праговете да се преизчислят в евро – съответно до 50 млн. евро за министъра, до 100 млн. евро за МС и над 100 млн. евро с решение на НС. „Тези прагове са за недопускане на корупция, а заявявам, че в МО нивата на корупция са най-ниски“, отбеляза той.

Новият екип в Министерството на отбраната:

На пресконференцията министър Стоянов официално представи и своя ръководен екип:

  • Заместник-министри: Катерина Граматикова–Иванова и Любомир Монов;
  • Началник на политическия кабинет: Владко Владов;
  • Съветник на министъра: Красимир Грозев;
  • Директор на Дирекция "Стратегически комуникации, връзки с обществеността и протокол": Десислава Терзийска.
Източник: БГНЕС/Марин Колев, БТА    
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