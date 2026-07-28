Свят

Две силни земетресения разтърсиха Китай в рамките на 20 минути

Трусовете с магнитуд 5,7 и 5,8 са регистрирани в провинция Цинхай, засега няма данни за жертви и сериозни щети

Василена Василева Василена Василева

28 юли 2026, 07:55
Две силни земетресения разтърсиха Китай в рамките на 20 минути
Източник: iStock photos/Getty images

Д ве силни земетресения с магнитуд 5,7 и 5,8 разтърсиха тази сутрин северозападната китайска провинция Цинхай, съобщи "Ройтерс", като се позова на данни от Китайския център за сеизмични мрежи.

Земетресение разтърси Северозападен Китай

Първият трус е бил регистриран в 11:16 часа местно време (06:16 часа българско време). По информация на сеизмолозите земетресението е станало на сравнително малка дълбочина от 10 километра, което е предпоставка разклащането да бъде усетено по-силно в близост до епицентъра.

Земетресение разтърси Северозападен Китай, има ранени и разрушения

Само 18 минути по-късно районът е бил разтърсен от второ земетресение с магнитуд 5,8. И то е възникнало на дълбочина 10 километра, сочат официалните данни на Китайския център за сеизмични мрежи.

Епицентърът и на двата труса се е намирал на около 244 километра от град Синин – административния център на провинция Цинхай.

Към момента китайските власти не съобщават за загинали, пострадали или значителни материални щети. Местните служби следят обстановката и извършват проверки в засегнатите райони, за да установят дали земетресенията са причинили поражения по инфраструктурата или жилищните сгради.

Земетресение уби двама души в Китай

Районът е сред най-сеизмично активните в Китай

Провинция Цинхай се намира в западната част на Китай, върху сложна система от активни разломи, свързани със сблъсъка между Индийската и Евразийската тектонична плоча. Именно тази геоложка активност прави района един от най-сеизмичните в страната.

През последните години в региона нееднократно са регистрирани силни земетресения, някои от които доведоха до човешки жертви и сериозни разрушения. Поради тази причина китайските власти поддържат засилено наблюдение и системи за ранно предупреждение при сеизмична активност.

Засега няма информация дали след двата основни труса са регистрирани по-слаби вторични земетресения, но специалистите обичайно предупреждават, че след подобни събития са възможни последващи трусове през следващите часове или дни.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Светослав Танчев    
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