България

Политически сблъсък за Украйна: Опозицията в НС атакува решението за спиране на военната помощ

ГЕРБ, ПП и ДБ предупредиха за риск от международна изолация и загуби за отбранителната индустрия, а „Възраждане“ поиска пълна забрана на продажбата на оръжия за Киев

Василена Василева Василена Василева

10 юни 2026, 12:21

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О стра реакция на опозицията в парламента, след като властта обяви, че България спира военната помощ за Украйна. Новината дойде още във вторник от министъра на отбраната. Днес в Министерския съвет премиерът Румен Радев обясни решението с тежките икономически последици от войната за страната ни.

Радев потвърди: Вече сме дали достатъчно, спираме военната помощ за Украйна

Според ГЕРБ, „Продължаваме промяната” и „Демократична България” този ход ще нанесе щети на страната ни по редица линии. От една страна, ще постави под въпрос България като стратегически партньор, а от друга – ще нанесе загуби на българската отбранителна индустрия.

На този фон от „Възраждане” обявиха, че ще настояват за тотално спиране на продажбата на оръжия за Украйна.

Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

Още във вторник думите на военния министър предизвикаха бурни реакции в опозицията. Според ГЕРБ този ход поставя под риск стратегическото позициониране на България.

„Коментарите на МВнР са едни, а на МО и на премиера - други. Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или пък потвърждава тезата, която ние имаме, че навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешно политическо употреба - друго”, заяви Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС.

ПП и ДБ също критикуваха остро спирането на помощта за Украйна.

„Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа. Защото тогава, когато ние казваме спираме оръжията, не сме честни към българското общество. Защото не се спират оръжията, а се спират 2%, които са от складовете на Българската армия. Не се спират тези, които са произведени от българската индустрия. Те са 98%”, каза Ивайло Мирчев.

„Такива изказвания, като това, което видяхме вчера, единствено вредят на приходите от боеприпаси, производството, на военнопромишления комплекс. Както спомена и колегата Богданов - изолират България от картата на доставчиците на оборудване и боеприпаси в тези военни конфликти”, заяви Радослав Рибарски от ПП.

Как чуждестранните медии отразиха решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна

Реакция дойде и от „Възраждане”.

„Подозирам, че сега нещата ще продължат по добрия стар начин, тоест няма да се изпраща директно, а ще се изпраща с посредници. За да сложим край на това лицемерие и да го изясним веднъж завинаги в парламента, ние ще внесем предложение 2. С него ще предложим първо забрана на продажба на оръжие за Украйна и на второ място, ако има сделки с други страни, те да бъдат с забрана за реекспорт”, заяви Костадин Костадинов.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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