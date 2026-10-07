ВСС започва процедурата за избор на нов и.ф. главен прокурор

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П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) започва днес процедурата за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор.

Кадровиците трябва да определят кой ще поеме временно ръководството на държавното обвинение след изтичането на мандата на Ваня Стефанова.

На 22 октомври изтича шестмесечният срок, в който тя може по закон да изпълнява функциите на главен прокурор.

След промените в Закона за съдебната власт заместник на главния прокурор може еднократно да поеме функциите му. Кой да бъде той се определя от Пленума на ВСС.

Магдалена Лазарова е сред обсъжданите имена

На днешното заседание кадровиците ще отправят въпрос към Магдалена Лазарова дали е готова да поеме временно ръководството на прокуратурата.

Лазарова беше вторият заместник на бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Ако тя приеме, ще оглави държавното обвинение като изпълняващ функциите главен прокурор до избора на титуляр.