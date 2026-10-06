Не допуснаха съдия от Бургас до процедурата за избор на членове на ВСС

Съдия Красимира Донева от Районния съд в Бургас няма да участва в процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от съдийската квота. Съдийската колегия реши да не я допусне до процедурата с шест гласа „за“ и два „против“.

Казусът е свързан с изпращането на документите за кандидатурата на Донева. Той беше представен пред Съдийската колегия от члена на ВСС и представител на Комисията по атестирането и конкурсите Драгомир Кояджиков.

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Документите не са получени във ВСС

По време на обсъждането Донева е посочила, че на 4 септември, в рамките на определения срок, е изпратила необходимите документи за участие в процедурата. Впоследствие обаче установила, че името ѝ не фигурира сред кандидатите.

След като се свързала с ВСС, станало ясно, че предложението ѝ не е получено на електронната поща на съвета. Случаят е бил проверен и от ИТ отдела на ВСС.

Съдия Донева е предоставила документите повторно. Те са били сравнени с файловете, за които тя твърди, че е направила опит да изпрати в определения срок.

Проверката обаче не е позволила да се установи категорично, че става въпрос за напълно идентични документи.

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И други кандидати са имали проблеми

При разглеждането на случая е станало ясно, че и други кандидати са имали проблеми с изпращането на документите. При тях файловете не са били приети от системата заради големия им обем.

В тези случаи кандидатите са получили автоматично съобщение за възникналия проблем. Те са се свързали своевременно с ВСС и впоследствие са успели да внесат документите си в срок.

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Донева посочва, че не е получила подобно известие. Според ИТ специалистите на ВСС обаче е малко вероятно системата да не е изпратила автоматично съобщение при възникнал проблем.

След обсъждането Съдийската колегия е взела решение да не допусне Красимира Донева до процедурата за избор на членове на ВСС от съдийската квота.

Решението подлежи на обжалване.