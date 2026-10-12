Военният министър: Пращаме подводен дрон при потопения кораб, чакаме НАТО

Министърът на отбраната Димитър Стоянов очаква Министерството на транспорта да осигури подводен дрон за обследване на потъналия кораб в българската икономическа зона на Черно море.

Засега не се предвиждат нови операции на Военноморските и Военновъздушните сили след атаките срещу двата търговски кораба.

България ще поиска отново помощ от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение. Все още няма отговор на предишното искане, нито са получени поисканите сателитни снимки.

Военният министър: Ще обследват с подводен дрон за потопения кораб

Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят подводен дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналият кораб в икономическата зона на България в Черно море. Това заяви в отговор на журналистически въпрос министърът на отбраната Димитър Стоянов, който участва в международна конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“ в София.

Той посочи, че към момента не се предвиждат нови операции от Военноморските сили, нито от Военновъздушните сили, във връзка с атакуваните с дронове два търговски кораба в икономическата зона на България в Черно море.

Относно помощ от страни от НАТО, Стоянов каза, че са отправили единствено запитване още като падна дронът до Кардам и са поискали от тях усилване на нашето пространство с радиолокационни средства, наблюдение и т. н., за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхната страна. Ще пуснем ново искане, добави министърът.

Попитан дали са влезли в контакт с Румъния и с Турция за гарантиране сигурността на корабоплаването в Черно море, Димитър Стоянов каза, че това не е работа на Министерството на отбраната, защото то отговаря за териториалното море. Икономическата зона са международни води и може би през Министерство на външните работи трябва да се влезе в контакт, но Министерство на отбраната не е влязло и няма смисъл ние да влезем, заяви той. Иначе поддържаме връзка с нашите колеги, ако е налична някаква информация при тях, да ни бъде предоставена, включително отправяме запитвания и за сателитни снимки, които евентуално могат да ни бъдат от помощ. Към момента не са ни предоставени такива, заяви още министърът на отбраната.