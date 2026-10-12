България

Военният министър: Пращаме подводен дрон при потопения кораб, чакаме НАТО

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че се очакват допълнителни действия от Министерството на транспорта

12 октомври 2026, 11:57
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  • Министърът на отбраната Димитър Стоянов очаква Министерството на транспорта да осигури подводен дрон за обследване на потъналия кораб в българската икономическа зона на Черно море.
  • Засега не се предвиждат нови операции на Военноморските и Военновъздушните сили след атаките срещу двата търговски кораба.
  • България ще поиска отново помощ от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение. Все още няма отговор на предишното искане, нито са получени поисканите сателитни снимки.

Военният министър: Ще обследват с подводен дрон за потопения кораб

Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят подводен дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналият кораб в икономическата зона на България в Черно море. Това заяви в отговор на журналистически въпрос министърът на отбраната Димитър Стоянов, който участва в международна конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“ в София. 

Той посочи, че към момента не се предвиждат нови операции от Военноморските сили, нито от Военновъздушните сили, във връзка с атакуваните с дронове два търговски кораба в икономическата зона на България в Черно море. 

Относно помощ от страни от НАТО, Стоянов каза, че са отправили единствено запитване още като падна дронът до Кардам и са поискали от тях усилване на нашето пространство с радиолокационни средства, наблюдение и т. н., за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхната страна. Ще пуснем ново искане, добави министърът.

Попитан дали са влезли в контакт с Румъния и с Турция за гарантиране сигурността на корабоплаването в Черно море, Димитър Стоянов каза, че това не е работа на Министерството на отбраната, защото то отговаря за териториалното море. Икономическата зона са международни води и може би през Министерство на външните работи трябва да се влезе в контакт, но Министерство на отбраната не е влязло и няма смисъл ние да влезем, заяви той. Иначе поддържаме връзка с нашите колеги, ако е налична някаква информация при тях, да ни бъде предоставена, включително отправяме запитвания и за сателитни снимки, които евентуално могат да ни бъдат от помощ. Към момента не са ни предоставени такива, заяви още министърът на отбраната. 

 

Източник: БТА, Теодора Цанева    
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