Свят

Русия атакува товарни кораби в Черно море

Николай Киров Николай Киров

9 октомври 2026, 22:26
Русия атакува товарни кораби в Черно море
Източник: AP/БТА

Р усия атакува няколко товарни кораба в Черно море, предава "Фокус".

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"Този следобед Въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни апарати по пристанищната инфраструктура на Украйна и морските съдове, участващи в доставката на военен товар. В резултат на ударите в пристанището на Черноморск беше ударен морски кораб от типа "сухотоварен кораб", който доставяше товари с двойно предназначение, предназначен за предоставяне на въоръжените сили на Украйна. Освен това, морски съд от типа "сухотоварен кораб", който доставяше военен товар до пристанището на Одеса, беше ударен от морето", съобщиха от руското Министерство на отбраната.

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Информацията за товарите на корабите не е потвърдена по независим път. Русия често удря цивилни цели, като после твърди, че са имали някакво военно предназначение.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Русия война Украйна
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