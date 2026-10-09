Русия атакува товарни кораби в Черно море

Р усия атакува няколко товарни кораба в Черно море, предава "Фокус".

Русия отрече ударените край България кораби да са били нейни цели

"Този следобед Въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни апарати по пристанищната инфраструктура на Украйна и морските съдове, участващи в доставката на военен товар. В резултат на ударите в пристанището на Черноморск беше ударен морски кораб от типа "сухотоварен кораб", който доставяше товари с двойно предназначение, предназначен за предоставяне на въоръжените сили на Украйна. Освен това, морски съд от типа "сухотоварен кораб", който доставяше военен товар до пристанището на Одеса, беше ударен от морето", съобщиха от руското Министерство на отбраната.

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Информацията за товарите на корабите не е потвърдена по независим път. Русия често удря цивилни цели, като после твърди, че са имали някакво военно предназначение.