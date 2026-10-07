Военният министър: Ще обследват с подводен дрон за потопения кораб

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Б ългария ще поиска съдействие от международни организации за обследване с подводен дрон на мястото в Черно море, където след атака потъна търговският кораб ALFA WATAN. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов в „Интервюто в Новините на NOVA“ след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, посветено на нападенията с безпилотни апарати в българската изключителна икономическа зона.

По първоначални данни потъналият за около три минути кораб с 12-членен сирийски екипаж е превозвал пшеница. Другият поразен плавателен съд - ABLE, който остава на повърхността, е превозвал ечемик.

Продължава издирването на екипажа на потъналия кораб в Черно море

„За три минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Или пък в комбинация с превозвания товар, който е взривоопасен“, заяви Стоянов.

Военният министър обясни, че голямата дълбочина, на която се намира потъналият кораб, прави използването на подводен дрон по-подходящо от изпращането на водолази. По думите му именно чрез такова обследване може да бъде събрана допълнителна информация за причините за потъването и характера на пораженията.

Стоянов подчерта, че към момента няма категорични доказателства за произхода на дроновете, използвани при атаките. Службите работят по две основни версии - че безпилотните апарати са руски или украински.

„Аз като министър на отбраната няма как да работя с хипотези. Аз работя с доказателствен материал“, посочи той.

Дронове удариха търговски кораби в български води

Министърът коментира и прекратената спасителна операция за издирване на изчезналите моряци от потъналия кораб. Той благодари на екипажите на самолетите Су-25 от авиобаза „Безмер“, на хеликоптерите „Кугър“ от Крумово и на Военноморските сили за бързата реакция и обследването на района.

От въздуха са били забелязани три спасителни плота и една спасителна лодка. Стоянов уточни, че спасителните плотове се изстрелват автоматично при потъване на кораба, което според него поставя под съмнение възможността те да са били задействани от екипажа.

„Той до 3 минути вече е бил потънал. Колко човека са били будни, колко не - най-вероятно такива оцелели трудно бихме намерили“, каза министърът. Той посочи бързото потъване на плавателния съд като една от причините Морският спасителен център да прекрати издирването.

Стоянов коментира и мерките за засилване на противовъздушната отбрана на страната. България вече има сключен договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T SLM, а сега се планира придобиването на още пет комплекса от същия тип чрез механизма SAFE.

„Тук не става въпрос само за купуване на самите комплекси, а става въпрос за купуване на комплексите, за купуване на зенитни ракети, купуване на абсолютно цялата логистика и обучение на личния състав“, заяви той.

По думите му средствата по механизма SAFE са български, а проектът за инвестиционен разход е бил приет и предстои да бъде съгласуван с Народното събрание.

Стоянов каза още, че в рамките на седмица-две България е готова да сключи договор с германската страна по модела „правителство - правителство“.