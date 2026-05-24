Воден ад: Бедственото положение във Велико Търново остава, започва опис на щетите

Б едственото положение във Велико Търново остава в сила след проливните дъждове, които предизвикаха наводнения в региона. Нивото на река Янтра вече е спаднало под 3 метра, а днес започва оценката на нанесените щети.
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Предстои почистване и отводняване на наводнените къщи в кварталите „Асенов“ и „Света гора“, разположени край поречието на Янтра. „Владишкият мост“ остава затворен за пешеходци.
Областният управител Марин Богомилов заяви, че бедственото положение ще бъде отменено след преценка на кметовете и когато ситуацията бъде напълно овладяна. Той увери, че засегнатите домакинства ще могат да получат компенсации в размер до три минимални работни заплати за унищожена покъщнина и наводнени жилища.
По думите му наблюдението на нивото на река Янтра продължава, въпреки че водата вече почти е достигнала нормалните си стойности. Взети са и проби за проверка качеството на питейната вода.
Министерството на земеделието ще окаже пълно съдействие на пострадалите от наводненията стопани
Заради тежката обстановка празничната програма за 24 май във Велико Търново беше отменена. Шествия няма да има и в Горна Оряховица и Лясковец. Абитуриентските балове обаче ще се проведат по график след настояване на родители.
Главен инспектор инж. Станко Лазов от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщи, че екипи на пожарната продължават да следят нивата на реките в Павликени и Велико Търново. Само през последните часове са получени 31 сигнала, основно за наводнени приземни етажи и мазета. За последното денонощие са извършени 18 отводнявания и няколко спасителни операции.
Евакуират живущи на великотърновското село Присово
Кметът на Велико Търново Даниел Панов съобщи, че през нощта е отчетено ново покачване на нивата на реките Янтра и Белица в района на Килифарево.
По думите му кризисният щаб е реагирал още в първите часове на бедствието, а от днес започва и описването на щетите от 10 специално сформирани комисии, предаде NOVA. Над 100 домакинства в общината вече са подали сигнали за поражения по жилища, дворове, магазини и земеделска продукция.
Спасиха 17-годишно момче, влязло в буйните води на река Янтра
Има и сериозни поражения по инфраструктурата - разрушени улици, изнесен асфалт и затруднено движение в отделни райони. Продължава разчистването на калта и отпадъците, донесени от водата.
Общината е осигурила контейнери за изхвърляне на повредени вещи и техника, както и доброволчески екипи с необходимите материали за почистване.
Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра
Бедствено положение остава в сила и в област Габрово, където най-засегнати са общините Севлиево и Дряново. След преливането на язовир „Александър Стамболийски“ предстои да бъдат направени и микробиологични изследвания на питейната вода.