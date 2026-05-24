Воден ад: Бедственото положение във Велико Търново остава, започва опис на щетите

Б едственото положение във Велико Търново остава в сила след проливните дъждове, които предизвикаха наводнения в региона. Нивото на река Янтра вече е спаднало под 3 метра, а днес започва оценката на нанесените щети.

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Източник: БГНЕС

Предстои почистване и отводняване на наводнените къщи в кварталите „Асенов“ и „Света гора“, разположени край поречието на Янтра. „Владишкият мост“ остава затворен за пешеходци.

Областният управител Марин Богомилов заяви, че бедственото положение ще бъде отменено след преценка на кметовете и когато ситуацията бъде напълно овладяна. Той увери, че засегнатите домакинства ще могат да получат компенсации в размер до три минимални работни заплати за унищожена покъщнина и наводнени жилища.

По думите му наблюдението на нивото на река Янтра продължава, въпреки че водата вече почти е достигнала нормалните си стойности. Взети са и проби за проверка качеството на питейната вода.

Министерството на земеделието ще окаже пълно съдействие на пострадалите от наводненията стопани

Източник: БГНЕС

Заради тежката обстановка празничната програма за 24 май във Велико Търново беше отменена. Шествия няма да има и в Горна Оряховица и Лясковец. Абитуриентските балове обаче ще се проведат по график след настояване на родители.

Главен инспектор инж. Станко Лазов от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщи, че екипи на пожарната продължават да следят нивата на реките в Павликени и Велико Търново. Само през последните часове са получени 31 сигнала, основно за наводнени приземни етажи и мазета. За последното денонощие са извършени 18 отводнявания и няколко спасителни операции.

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

Кметът на Велико Търново Даниел Панов съобщи, че през нощта е отчетено ново покачване на нивата на реките Янтра и Белица в района на Килифарево.

По думите му кризисният щаб е реагирал още в първите часове на бедствието, а от днес започва и описването на щетите от 10 специално сформирани комисии, предаде NOVA. Над 100 домакинства в общината вече са подали сигнали за поражения по жилища, дворове, магазини и земеделска продукция.

Спасиха 17-годишно момче, влязло в буйните води на река Янтра

Има и сериозни поражения по инфраструктурата - разрушени улици, изнесен асфалт и затруднено движение в отделни райони. Продължава разчистването на калта и отпадъците, донесени от водата.

Общината е осигурила контейнери за изхвърляне на повредени вещи и техника, както и доброволчески екипи с необходимите материали за почистване.

Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра

Бедствено положение остава в сила и в област Габрово, където най-засегнати са общините Севлиево и Дряново. След преливането на язовир „Александър Стамболийски“ предстои да бъдат направени и микробиологични изследвания на питейната вода.