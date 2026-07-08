Украйна нанесе масирани въздушни удари в Русия

У краински дронове нанесоха удар по петролна помпена станция в руската република Башкортостан, на повече от 1500 километра от границата между двете страни, обяви днес Службата за сигурност на Украйна, цитирана от "Ройтерс".

Съоръжението, с годишен капацитет от 2 милиона тона петролни продукти, е ключова част от транспортната система Транснефт-Урал.

Силите за специални операции (ССО) на въоръжените сили на Украйна нанесоха удари и по две рафинерии в Нижнекамск (Република Татарстан, Руска федерация), съобщи "Укринформ", позовавайки се на съобщение на командването на Силите за специални операции.

Украйна порази руски рафинерии и газово съоръжение

Според съобщението, в нощта срещу сряда са ударени нефтопреработвателния комплекс "TAНЕКО" и рафинерията "ТАИФ-НК". Украинските дронове успешно достигнали целите си.

"ТАНЕКО" е един от най-големите и най-модерни нефтопреработвателни заводи в Руската федерация. За всеки метричен тон суров нефт заводът произвежда повече бензин, дизел и реактивно гориво, отколкото много по-стари нефтопреработвателни заводи.

Украински дронове подпалиха нефтена база в Краснодарския край

"ТАИФ-НК" е вторият по големина нефтопреработвателен завод в Нижнекамск. Капацитетът му е до 8,5 милиона метрични тона суров нефт годишно. Той включва един от най-модерните комплекси в Русия за преработка на тежки нефтени остатъци, посочва "Укринформ".

Освен това украински дронове са поразили през нощта девет танкера от руския "сенчест флот".

Съобщава се и за пожар на Керченския полуостров в Крим, обхванал голяма електроразпределителна подстанция. Керч е останал без електроенергия.

Съобщава се също, че през нощта са били чути експлозии в Керч, в района на Бахчисарай, в околностите на топлоелектрическата централа в Балаклава и в Южния залив на Севастопол.