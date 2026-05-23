Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра

Преустановени са водоподаването и електрозахранването в засегнати населени места.

23 май 2026, 11:06
П оради обилни валежи и повишено ниво на реката през нощта са наводнени територии по улица „Крайбрежна“ и съседни улици в северната част на Севлиево, съобщиха от Общината. 

По информация на общинската управа на места водата достига до 1,20 метра. Преустановени са водоподаването и електрозахранването в засегнати населени места.

Съвместно с органите на реда и служители на пожарната е започнала евакуация на населението в засегнатите райони.

Уведомен е областният управител на Габровска област, като се очаква да бъде обявено бедствено положение, посочват от общинската администрация.

От общината призовават гражданите, които имат възможност, незабавно да напуснат жилищата си или при необходимост да потърсят съдействие на телефон 0675396112.

Набират се и доброволци за подпомагане на изграждането на диги по речното корито.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщават, че пътят Габрово - Севлиево в района на "Чакала" е затворен заради наводнение. 

Източник: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов    
