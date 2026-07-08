България

Съдът постанови отнемането на 1548 кв. м в Баба Алино

Въззивният съд приема, че по делото е установено значително несъответствие между законните доходи и придобитото имущество

Николай Киров Николай Киров

8 юли 2026, 15:21
Съдът постанови отнемането на 1548 кв. м в Баба Алино
Източник: БТА

А пелативен съд – Варна потвърди отнемането в полза на държавата на имот в местността Баба Алино по иск на КОНПИ срещу двама души, съобщиха от пресцентъра на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ). Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Сред потвърденото за отнемане имущество е поземлен имот с площ 1548 кв. м, находящ се във Варна, местност Баба Алино, както и лек автомобил. Съдът потвърди и осъждането на ответниците да заплатят паричната равностойност на два отчуждени недвижими имота в общ размер 133 386,50 лв., както и отнемането на идеални части от недвижим имот, апортиран в капитала на търговско дружество.

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Въззивният съд приема, че по делото е установено значително несъответствие между законните доходи и придобитото имущество. В мотивите си съдът посочва още, че събраните доказателства, включително извънсъдебните признания на проверяваното лице, подкрепени от останалите доказателства, установяват осъществяването в периода 2013–2014 г. на незаконна дейност, свързана със създаване и използване на неистински удостоверителни документи за собственост върху недвижими имоти, организиране на лъжесвидетелстване и последваща реализация на тези имоти, чрез която са били генерирани доходи.

Според съда именно тази незаконна дейност представлява източникът на средствата, с които е придобито имуществото, включително поземленият имот в местност Баба Алино. Съдът приема, че са налице достатъчно доказателства, позволяващи да се направи логически обоснован извод за връзката между незаконната дейност и придобитото имущество, съобразно стандартите, произтичащи както от националната съдебна практика, така и от практиката на Европейския съд по правата на човека.

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Припомняме, че в местността Баба Алино бе установено незаконно строителство от институциите. Във връзка с това бяха образувани няколко досъдебни производства и се проведе специализирана полицейска акция, при която бяха арестувани 25 души.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Константин Костов    
КОНПИ Отнемане на имущество Баба Алино
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