ЕК защити Гренландия след коментарите на Тръмп

Е вропейската комисия призова днес за спазване от страна на Вашингтон на търговското споразумение ЕС-САЩ, постигнато миналата година, след изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че предвижда прекратяване на търговските отношения с Испания след отказа на Мадрид да подкрепи действията на Вашингтон срещу Иран.

Говорител на комисията посочи на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкара от последните часове, че запазването на двустранните търговски отношения е в общ интерес.

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"ЕК бе много ясна и постоянна досега по тези въпроси, и подходът ни няма да се промени", каза говорителят.

"Търговията ЕС-САЩ е дълбоко свързана и взаимноизгодна, очакваме САЩ да изпълнят задълженията си по търговското споразумение", посочи той.

"Гренландия е автономна територия в Кралство Дания", отбеляза говорителят по повод коментарите на Тръмп.

"Решенията за бъдещето на Гренландия се взимат от нейния народ и от датчаните. Териториалната цялост, националният суверенитет и целостта на границите, са основни принципи в международното право и са съществени по целия свят", подчерта говорителят.

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Той призова също за дипломация по отношение на Иран след изказването на Тръмп, който постави под въпрос нуждата от по-нататъшни преговори между Вашингтон и Техеран.

"Само в дипломацията е решението на откритите въпроси, всички трябва да спазват споразумението за прекратяване на огъня и да се въздържат от действия, които затрудняват дипломатическия процес", обобщи говорителят на ЕК.