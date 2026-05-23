Министерството на земеделието ще окаже пълно съдействие на пострадалите от наводненията стопани

От ведомството напомнят, че крайният срок за подаване на заявления за държавна помощ за компенсиране на щетите е 10 работни дни от настъпване на събитието

23 май 2026, 13:55
Източник: БТА

М инистерството на земеделието и храните (МЗХ), чрез Областните дирекции "Земеделие“ (ОДЗ), оказва пълно съдействие на засегнатите от наводненията стопани в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово, съобщават от ведомството във връзка с обилните валежи през последното денонощие.

Екипите на „Напоителни системи“ ЕАД също са в готовност, като от дружеството съобщават, че към момента няма проблеми с техни съоръжения.

Оперативната обстановка показва най-сериозни поражения на територията на област Велико Търново, където са регистрирани наводнения на много площи със земеделски култури, както и на стопански постройки с животни. Поради високите нива на водата към настоящия момент физическият оглед и точното остойностяване на щетите са възпрепятствани, като екипите на ОДЗ - Велико Търново имат готовност да започнат обследванията веднага след оттичане на водите.

В област Ловеч е налице рязко покачване на речните нива, като най-критична е ситуацията в община Априлци, където е обявено бедствено положение. Критично е положението и в района на град Троян и селата Черни Oсъм, Орешак и Шипково. До момента в Ловешко няма регистрирани данни за засегнати земеделски земи, но ситуацията се следи денонощно в сътрудничество с местните власти и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В ОДЗ - Габрово също се следи оперативната обстановка в постоянна координация с общинските структури за своевременно идентифициране на щети, които е възможно да възникнат върху земеделски площи, се посочва в съобщението.

МЗХ напомня на всички земеделски производители, претърпели щети вследствие на придошлите води в областите Велико Търново, Ловеч и Габрово, че крайният срок за подаване на заявления за държавна помощ за компенсиране на щетите е 10 работни дни от настъпване на събитието. За задействане на процедурата по компенсиране, засегнатите стопани трябва в най-кратък срок да подадат заявление за сформиране на комисия за оглед.

Документите се подават в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) по местонахождение на съответните имоти или стопански обекти. След подаване на заявлението, експертни комисии ще извършат проверка на място за установяване на размера на щетите и издаване на констативни протоколи за 100 процента пропаднали площи, въз основа на които се отпуска държавната помощ.

Общините Велико Търново, Габрово и Априлци обявиха бедствено положение заради наводнения в резултат на проливните дъждове през последното денонощие.

Източник: Мартин Леков, БТА      
