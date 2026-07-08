Тръмп заплаши Иран с нови удари и заяви, че САЩ могат да поемат контрола над остров Харк

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови остри предупреждения към Иран, заявявайки, че Вашингтон може да нанесе нови удари и дори да поеме контрола над остров Харк, ключов терминал, през който преминава около 90% от износа на ирански петрол.

Изказването беше направено на фона на подновеното напрежение между Вашингтон и Техеран, след като по-рано Тръмп се отказа от възможността за споразумение с иранските власти.

„Ще поемем контрола над остров Харк“, заяви американският президент, като добави, че според него „няма нищо“, което Иран може да направи, за да предотврати подобен ход.

Тръмп избухна отново, заплаши да превземе остров Харг

По време на двустранна среща с украинския президент Володимир Зеленски Тръмп загатна и за възможността от нова военна операция срещу Иран.

TRUMP on Iran:



I will probably hit them hard again tonight.

I give them a little warning. pic.twitter.com/vh36QnIvMo — Shawaiz Tahir (@KalyarShawaiz) July 8, 2026

„Възможно е да има голяма атака и тя да унищожи много неща“, каза той.

Американският президент допълни, че Съединените щати могат отново да наложат морска блокада.

„Може отново да въведем блокадата. Разбира се, ако могат, те ще поставят мини“, заяви Тръмп.

Изказванията му идват на фона на ново изостряне на отношенията между САЩ и Иран и засилени опасения от по-широка ескалация в региона.

Защо Тръмп иска контрол над остров Харк?

По-рано днес стана ясно, че основните индекси на Уолстрийт откриха днешната търговия със спад, след като Тръмп заяви, че временното споразумение, целящо прекратяване на войната с Иран, е "приключило".

Изказването доведе до поскъпване на петрола и засилване на избягването на рискови активи на световните финансови пазари.

Индустриалният Dow Jones Industrial Average се понижи със 166,7 пункта, или 0,31 на сто, до 52 758,47 пункта.

Широкият индекс S&P 500 загуби 27,3 пункта, или 0,36 на сто, до 7476,54 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite отстъпи със 114 пункта, или 0,44 на сто, до 25 704,66 пункта.