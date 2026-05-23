България

Спасиха 17-годишно момче, влязло в буйните води на река Янтра

Инцидентът станал край великотърновското село Шемшево

23 май 2026, 13:27
Източник: БТА

17-годишно момче беше спасено от придошлите води на река край великотърновското село Шемшево след акция на пожарникари и водолазен екип, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Велико Търново.

В спасителната операция са участвали служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново и специализирана водолазна група от сектор „Специализирани оперативни дейности“.

По първоначална информация младежът е влязъл в придошлата река въпреки усложнената обстановка след проливните валежи в района. Спасителните екипи са успели бързо да го извадят от водата.

От полицията уточниха, че момчето е било в добро видимо състояние, след което е предадено на медицински екип за преглед.

Наводнения и ограничения в района

След поройните дъждове във Великотърновска област продължават проблемите с придошлите реки и наводнените пътни участъци.

Към момента остава затворен районът около една от бензиностанциите и разклона за квартал "Чолаковци" във Велико Търново. Ограничено е и движението по пътя между селата Леденик и Шемшево, както и по моста в село Първомайци.

Властите ограничават и преминаването на тежкотоварни автомобили през Прохода на Републиката заради усложнената пътна обстановка и опасността от нови свличания и заливания.

Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра

След пороите: десетки сигнали за наводнения

През последното денонощие районът на Велико Търново беше сред най-засегнатите от интензивните валежи в страната. Само за кратко време паднаха огромни количества дъжд, което доведе до преливане на реки, наводнени улици, мазета и дворове.

Критична остана ситуацията около река Янтра и част от населените места в общината, където бяха изпратени аварийни екипи, полиция и пожарна. На места се наложи и евакуация на хора от ниските части.

Експерти обясняват, че подобни внезапни наводнения са типични при т.нар. поройни валежи, когато за по-малко от час пада количество дъжд, характерно за цял месец. Тогава реките и отводнителните системи не успяват да поемат огромния воден обем.

От полицията и пожарната призоваха гражданите да избягват придвижване край реки и дерета, както и да не навлизат във водни участъци, независимо че на пръв поглед изглеждат безопасни.

Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков    
Спасяване Придошли води Велико Търново Шемшево Пожарникари Водолазен екип Наводнения Поройни дъждове Пътни ограничения Река Янтра
