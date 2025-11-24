"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие

В магазин в столицата на Северна Македония Скопие физически бе нападнат известният македонски българин, публицистът Владимир Перев.

80-годишният Перев е бил ударен няколко пъти в лицето и са му счупени очилата. Самият Перев е подал сигнал в полицията и инцидентът е регистриран от органите на реда. До момента няма официална информация за инцидента.

"Не искам да чувам думата македонски от мръсната ви българска уста”, казал нападателят на Перев, по повод негова статия и след това го е ударил.

„Това е една сърбоманска политика, каквато има в Македония. Това е политика на великосръбския национализъм, да не кажа фашизъм, насочена единствено към българите в Македония. Сърбите са далеч по-толерантни към турците и власите, даже и към албанците, защото само българите не са приемали, че това е изконна сръбска земя“, каза Перев.

„Борбата за права на българите в Македония е в своето начало“, завърши той.

Това е поредният инцидент с македонски българин в РСМ, където от страна на властите се води груба антибългарска пропаганда, включително и от официални лица и контролирани от тях медии и фалшиви профили в социалните мрежи.

