Свят

"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие

Перев определи случилото се като пореден акт на омраза към българите в РСМ

Обновена преди 4 минути / 24 ноември 2025, 16:28
"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие
Източник: NOVA

В магазин в столицата на Северна Македония Скопие физически бе нападнат известният македонски българин, публицистът Владимир Перев.

80-годишният Перев е бил ударен няколко пъти в лицето и са му счупени очилата. Самият Перев е подал сигнал в полицията и инцидентът е регистриран от органите на реда. До момента няма официална информация за инцидента.

"Не искам да чувам думата македонски от мръсната ви българска уста”, казал нападателят на Перев, по повод негова статия и след това го е ударил.

Сигнал за пребит гражданин с български произход в Струмица

„Това е една сърбоманска политика, каквато има в Македония. Това е политика на великосръбския национализъм, да не кажа фашизъм, насочена единствено към българите в Македония. Сърбите са далеч по-толерантни към турците и власите, даже и към албанците, защото само българите не са приемали, че това е изконна сръбска земя“, каза Перев. 

"Това нападение е от омраза. Нападателите не са футболни хулигани"

„Борбата за права на българите в Македония е в своето начало“, завърши той.  

Това е поредният инцидент с македонски българин в РСМ, където от страна на властите се води груба антибългарска пропаганда, включително и от официални лица и контролирани от тях медии и фалшиви профили в социалните мрежи.

Пребиха секретаря на българския клуб в Охрид

 

Източник: БГНЕС    
Нападение Антибългаризъм Скопие Владимир Перев Журналист Омраза към българите Северна Македония Престъпление от омраза Македонски българи Национализъм
Последвайте ни

По темата

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Ерика Кърк: Молех се на Бог да съм бременна, когато убиха съпруга ми

Ерика Кърк: Молех се на Бог да съм бременна, когато убиха съпруга ми

Кървавата драма в Поповица: Разследването установи - дядото е прострелял внука си четири пъти

Кървавата драма в Поповица: Разследването установи - дядото е прострелял внука си четири пъти

Документален филм: Президентът Джордж Буш е потвърдил тайна среща с извънземни пред учен

Документален филм: Президентът Джордж Буш е потвърдил тайна среща с извънземни пред учен

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
От бастион на G-Class, Magna става производител на китайски е-коли

От бастион на G-Class, Magna става производител на китайски е-коли

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рая Назарян: Украйна трябва да участва във всички решения за сигурността си

Рая Назарян: Украйна трябва да участва във всички решения за сигурността си

Свят Преди 10 минути

Назарян каза, че ангажиментът на администрацията на Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна е от решаващо значение

<p>Сватбата между милиардери, която взриви интернет</p>

Световни звезди и милиардерски блясък: Сватбата, която взриви интернет

Любопитно Преди 25 минути

Най-горещата сватба на сезона вече е факт и интернет е изпълнен с вълнение

Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

Свят Преди 49 минути

Заплахата за кратко принуди московското летище Домодедово да въведе временни ограничения

<p>&quot;След Путин ще дойде друг Путин&quot;</p>

Игор Грецки: След Путин ще дойде друг Путин

Свят Преди 52 минути

Путин укрепва властта си с хора, които са жадни за пари и са готови да защитават режима, казва политологът

<p>Австрия готви нова стратегия за границите</p>

Австрия вдига 3,7-километрова ограда на границата със Словения

Свят Преди 1 час

Карнер обоснова тази стъпка с „масивното намаляване“ на нерегламентираната миграция към Австрия

.

Войната на племената в “Игри на волята” навлиза в заключителна фаза

Любопитно Преди 1 час

Феномени и Безименни излизат за последната битка за Резиденцията

<p>Дезинфекция във вилно селище &quot;Елените&quot;</p>

Дезинфекция на тротоари и улици във вилно селище "Елените"

България Преди 1 час

Обработката е проведена от общинското предприятие „БКСО“ с професионална техника и специализиран препарат

,

Чували сте за FOMO (страх от пропускане на нещо). Но имате ли FOFO?

Любопитно Преди 1 час

FOFO не е клинична диагноза; това е разговорен термин и нещо, с което много хора и лекари са добре запознати

Мъж и тийнейджърка нападнаха и ограбиха сирийски гражданин, опряха нож в гърлото му

Мъж и тийнейджърка нападнаха и ограбиха сирийски гражданин, опряха нож в гърлото му

България Преди 1 час

При претърсване в жилището на мъжа са открити и иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари

Сбогом! Пионерът на регето Джими Клиф почина

Сбогом! Пионерът на регето Джими Клиф почина

Свят Преди 1 час

Той е един от малкото музиканти, наред с Боб Марли и други, които са наградени с ямайския Орден за заслуги

Разкриха детайли за трагедията с три жертви в Пловдивско

Разкриха детайли за трагедията с три жертви в Пловдивско

България Преди 2 часа

Местните в село Поповица описват бай Петко като добър и трудолюбив човек, който над 3 години се грижил за болната си съпруга

Ето ги най-бедните региони в България, според Евростат

Ето ги най-бедните региони в България, според Евростат

България Преди 2 часа

Заради критичен недостиг: Удължават забраната за износ на някои лекарства

Заради критичен недостиг: Удължават забраната за износ на някои лекарства

България Преди 2 часа

Меган Маркъл в центъра на нов скандал: Появи се с рокля, за която твърдят, че е откраднала

Меган Маркъл в центъра на нов скандал: Появи се с рокля, за която твърдят, че е откраднала

Любопитно Преди 2 часа

Появата ѝ в празничентолк клип съживи твърденията, че роклята е една от вещите, които не е върнала след фотосесия

Доналд Тръмп

„Може би се случва нещо хубаво“ – Тръмп намеква за възможен край на войната в Украйна

Свят Преди 3 часа

“Пееш или лъжеш” сбъдва музикални мечти

“Пееш или лъжеш” сбъдва музикални мечти

Любопитно Преди 3 часа

Ванеса Кърпачева представи своята дебютна песен “Нова”, написана от Дони

Всичко от днес

От мрежата

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Семейните драми около Гордън Рамзи се задълбочават! Скандали между родители, деца и бъдещи сватове

Edna.bg

Войната на племената в “Игри на волята” навлиза в заключителна фаза

Edna.bg

НА ЖИВО: Ботев Враца - Славия, стартовите 11

Gong.bg

Роналдо продължава да преподава: вкара уникален гол със задна ножица (видео)

Gong.bg

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт

Nova.bg

Двойно убийство в Пловдивско: Дядо застрелял внука си заради имот

Nova.bg