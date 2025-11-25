България

Владимир Перев след нападението в Скопие: Подозирам умишлена провокация

По думите на журналиста омразата към българите се усеща по улиците

25 ноември 2025, 08:43
Напрежение в столичен квартал, протестиращи се готвят да блокират голям булевард

Циклон носи захлаждане, очакват се валежи от дъжд и сняг

Втори опит за старт на делото срещу привърженици на „Възраждане“ за погрома над ЕК в София

Жестока катастрофа край Пловдив, загина семейство с дете

Първият бюджет в евро влиза в парламентарните комисии на второ четене

От 2° до 18°: Какво време ни очаква днес

Със скандирания

Кървавата драма в Поповица: Разследването установи - дядото е прострелял внука си четири пъти

С лед като журналистът Владимир Перев съобщи, че е бил нападнат в северномакедонската столица Скопие, в ефира на "Здравей, България" той изказа предположение, че е било умишлена провокация. 80-годишният българин разказа, че инцидентът е станал в магазин, докато чакал на опашка, мъж го е ударил в лицето и му е счупил очилата, предава NOVA.

"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие

"Счупено ми беше стъклото на очилата, нападателят искаше да ми ги свали от главата, имаше и опит да бъда ударен. Беше упражнена вербална агресия от напълно непознат. Мъжът каза "ще ви стреляме българите, заминавайте си за България" и призова да не споменаваме и да не се идентифицираме с македонците, изказа думи на много примитивно ниво. Нападателят беше около 40-годишен, по-тежък от мен, но аз опитах да окажа съпротива. Тогава той започна да говори, че съм го нападнал и съм проявил агресия срещу него. Затова аз се усъмних, че е поръчка или инсценирано деяние, провокация. Да намерят кой е и да го заведат в националната телевизия, светът да разбере какво мислят северномакедонците и каква е политиката им", призова Перев.  

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

МВнР категорично осъди "поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония".

"Външното министерство опитва да разреши проблема между двете страни. Омразата вече се вижда във всяка крачка, в заведения, на улиците, случаите на агресия са много. България трябва да се пребори, да намери решение и да направи програма за действие в бъдеще", смята Перев. 

Владимир Перев Нападение Скопие Северна Македония Българи Агресия Насилие от омраза Провокация МВнР
Жестока катастрофа край Пловдив, загина семейство с дете

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Чикаго- цена на жилищата, заплати и още нещо

Циклон носи захлаждане, очакват се валежи от дъжд и сняг

САЩ и Русия преговарят в Абу Даби – възможен ли е мир в Украйна

Предлагат промени в здравните вноски

pariteni.bg
Skoda ще развихри дизайн, технологии, ДВГ и EV със следващата Octavia

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Преди 2 дни

Последни новини

Нова надежда: Капки за нос помагат при лечение на мозъчни тумори

Нова надежда: Капки за нос помагат при лечение на мозъчни тумори

Любопитно Преди 8 минути

Когато се прилага в комбинация с лекарства, предназначени да помогнат за активиране на друг тип имунни клетки – Т-лимфоцитите – новата терапия се твърди, че унищожава туморите само с една или две дози и предизвиква дългосрочен имунитет срещу тяхната повторна поява

Ново заседание и протест за 12-годишната Сияна

Ново заседание и протест за 12-годишната Сияна

България Преди 15 минути

По делото ще бъдат изслушани вещи лица и свидетели

Мощни експлозии разтърсиха Киев, има жертви и ранени

Мощни експлозии разтърсиха Киев, има жертви и ранени

Свят Преди 1 час

В цяла Украйна бе обявена въздушна тревога

<p>Имен ден днес празнуват...</p>

Отдаваме почит на свещеномъченик Климент Римски и на св. Климент Охридски

Любопитно Преди 2 часа

На 25 ноември Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбелязва и своя патронен празник

"Направете ми двоен": Защо джин с тоник е една от най-здравословните алкохолни напитки

"Направете ми двоен": Защо джин с тоник е една от най-здравословните алкохолни напитки

Любопитно Преди 2 часа

Произходът на напитката е в Индия през деветнадесети век

Учени разкриха тайната на младия мозък

Учени разкриха тайната на младия мозък

Любопитно Преди 2 часа

Мозъкът се променя през целия живот

Извънземни сонди може би се крият на видно място, казва учен

Извънземни сонди може би се крият на видно място, казва учен

Любопитно Преди 3 часа

Това е теорията на професор Алекс Елъри от университета Карлтън

Диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит след век мистерия

Диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит след век мистерия

Любопитно Преди 3 часа

Легендарният флорентински диамант, принадлежал на Хабсбургите, е открит в канадски банков трезор

Защо биологичните лекарства са толкова скъпи?

Защо биологичните лекарства са толкова скъпи?

Свят Преди 3 часа

FDA цели да ускори одобренията на биоподобни лекарства, за да увеличи конкуренцията, но експерти предупреждават, че цените може да не паднат бързо

Как разрухата бавно превзема Унгария

Как разрухата бавно превзема Унгария

Свят Преди 3 часа

Остарялата инфраструктура в Унгария се превръща в политически риск за Виктор Орбан

<p>Археолози откриха неолитен обект във водите край остров Пашман</p>

Археолози откриха неолитен обект във водите край хърватския остров Пашман

Любопитно Преди 10 часа

Смята се, че неолитната общност е построила голямо селище в този изолиран район

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Търг за коне в ОАЕ отчете продажби за 1,76 млн. долара

Свят Преди 11 часа

Събитието се радва на значителна посещаемост от собственици и развъдчици на арабски коне от ОАЕ и от страни от Съвета за сътрудничество в Залива

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

България с позитивни икономически перспективи, МВФ предупреждава за дълг

Пари Преди 11 часа

Според МВФ вътрешното търсене продължава да движи силния растеж на българската икономика

<p>Мелания посрещна коледното дърво на Белия дом (СНИМКИ)</p>

Мелания посрещна коледното дърво на Белия дом след скандала от първия мандат на Тръмп

Любопитно Преди 12 часа

Първата дама прие коледното дърво, преди да разкрие общата тема на тазгодишната празнична украса

<p>Тръмп е имал &quot;много добър разговор&quot; със Си</p>

Тръмп е имал "много добър разговор" със Си Цзинпин

Свят Преди 12 часа

Китайският президент каза, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си"

Мъж се вряза в пешеходци в Токио, уби човек

Мъж се вряза в пешеходци в Токио, уби човек

Свят Преди 13 часа

Шофьорът, на 37 г., е арестуван, след като първоначално успял да избяга

Всичко от днес

