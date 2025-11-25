Владимир Перев след нападението в Скопие: Подозирам умишлена провокация

С лед като журналистът Владимир Перев съобщи, че е бил нападнат в северномакедонската столица Скопие, в ефира на "Здравей, България" той изказа предположение, че е било умишлена провокация. 80-годишният българин разказа, че инцидентът е станал в магазин, докато чакал на опашка, мъж го е ударил в лицето и му е счупил очилата, предава NOVA.

"Мръсна българска уста": Журналистът Владимир Перев стана жертва на нападение в Скопие

"Счупено ми беше стъклото на очилата, нападателят искаше да ми ги свали от главата, имаше и опит да бъда ударен. Беше упражнена вербална агресия от напълно непознат. Мъжът каза "ще ви стреляме българите, заминавайте си за България" и призова да не споменаваме и да не се идентифицираме с македонците, изказа думи на много примитивно ниво. Нападателят беше около 40-годишен, по-тежък от мен, но аз опитах да окажа съпротива. Тогава той започна да говори, че съм го нападнал и съм проявил агресия срещу него. Затова аз се усъмних, че е поръчка или инсценирано деяние, провокация. Да намерят кой е и да го заведат в националната телевизия, светът да разбере какво мислят северномакедонците и каква е политиката им", призова Перев.

МВнР остро осъди поредния антибългарски акт в РСМ

МВнР категорично осъди "поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония".

"Външното министерство опитва да разреши проблема между двете страни. Омразата вече се вижда във всяка крачка, в заведения, на улиците, случаите на агресия са много. България трябва да се пребори, да намери решение и да направи програма за действие в бъдеще", смята Перев.