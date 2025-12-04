Полицията привика на разпит непълнолетен след напрежението на протеста в Сливен

Н епълнолетен младеж от Сливен е бил установен и отведен за разпит след снощния нерегламентиран протест пред сградата на общината. Това съобщи за БТА говорителят на областната полиция Първолета Мандинска.

Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира

По думите ѝ, момчето е проявило грубо поведение, отправило е обиди към полицейски служител, отказало е да се легитимира и да изпълни разпореждане. При опит да му бъдат поставени белезници тълпата го е изтеглила и той е напуснал мястото, след което е бил издирен.

С непълнолетния ще бъде проведена беседа и ще се преценят последващите мерки.

Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември беше нерегламентирано

Полицията извършва проверки във връзка с хулигански прояви по време на протеста на 3 декември, организиран през социалните мрежи без уведомление към общината.

По време на проявата група младежи хвърляха димки, но пострадали и задържани няма.