Шофьор сам свали поставената скоба на автомобила си и си тръгна

В одач е свалил сам поставената от служители на „Синя зона“ скоба от автомобила си и е напуснал мястото на инцидента. По случая е образувана проверка в Районното управление на МВР – Кърджали за повреда на чуждо имущество. Това съобщават от пресцентъра на полицията.

Заради скоба: Мъж удари служител на "Синя зона" в Кърджали

Оттам уточняват, че около 12:30 ч. на 2 декември 63-годишен водач е свалил от автомобила си скоба, поставена в зона за платено паркиране в района на пазара. След подаден сигнал, полицейски служители установили извършителя. Сектор „Охранителна полиция“ извършва проверка по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда лишаване от свобода до пет години за противозаконно унищожаване или повреждане на чужда движима или недвижима вещ.

Прокуратурата проверява паяци и скоби

От Районната прокуратура коментираха за БТА, че досега не се е стигало до налагане на наказание „лишаване от свобода“ по подобни случаи. Поради ниската стойност на повредените скоби деянието се квалифицира като малозначително, поради което обикновено се постановява отказ за наказателно преследване. Спрямо извършителите се прилагат мерки съгласно Наредбата за транспортната дейност на Общината, като в повечето случаи те заплащат стойността на повредените скоби.

„Паяк“ не вдига личните автомобили на полицаи

От общинското предприятие „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ съобщиха, че това е осмият подобен случай от началото на годината. Служителите на „Синя зона“ работят в партньорство с полицията за установяване на нарушенията и съставянето на актове. През 2024 г. подобните случаи са били по-малко. Нерегламентираното премахване на поставена скоба не е честа практика в Кърджали, но всяка година има по няколко подобни инцидента. В повечето случаи, когато шофьорите бъдат заварени да свалят скобата или непосредствено след това, те заплащат на място стойността на повреденото съоръжение.