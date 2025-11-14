"Усещането е като в дискотека": Електроуреди "гърмят" в домовете на хората в Плевенско

Желязков: Проектобюджетът за 2026 г. ще бъде внесен още днес в НС

Ж ители на град Славяново, Община Плевенско, сигнализират за токови удари, които предизвикват истински шок в домовете им. Хората се оплакват, че спадовете в напрежението увреждат електроуредите им, а на шега казват, че усещането е все едно се намират в дискотека.

Жена от града обясни в ефира на NOVA , че наскоро се наложило да си купи нова пералня. Причината – старата изгоряла заради токов удар. Други нейни съграждани подчертаха, че "гърмят" и климатици, телевизори и фризери.

"Баща ми е неподвижен и леглото му е с дистанционен механизъм. След работата му с рехабилитатор и след спиране на тока – той е оставал с часове в неудобна позиция, тъй като леглото не може да оперира без електричество", споделя млада жена, която се грижи за болния си баща. По думите ѝ решението в подобни случаи е да се позвъни на техник, който да дойде и да разкачи захранването, за да може болният да бъде настанен удобно.

"От три години мислят, че съм шеф на енергото. Не мога да си върша работата, защото всеки ме пита защо няма ток. Писах писма до омбудсмани навсякъде. Но никой не иска да поеме отговорност. Проблемът е, че няма и вода, защото при спиране на електрозахранването гаснат помпите", заяви кметът на Славяново Румен Моцев.

Жители на Коиловци също се оплакаха от проблеми с тока.

От енергото заявяват, че „за да се извършват безопасно ремонтните дейности, е необходимо електропроводът да бъде обезопасен, което налага временни прекъсвания на електрозахранването. Призоваваме клиентите към търпение и разбиране до приключване на дейностите.“

Други причини за прекъсванията на електрозахранването в Славяново са неблагоприятни метеорологични явления като бури, силен вятър и други. Регистрирани са и сблъсъци на птици с проводниците, както и повреди по съоръжения, които не са собственост на електроразпределителното дружество.

По договора за присъединяване „Артекс Инженеринг“ се е ангажирала да изгради и въведе в експлоатация необходимите съоръжения. За да се финализира процедурата, всички съоръжения трябва да бъдат изградени, въведени в експлоатация и придобити от електроразпределителното дружество. На този етап в дружеството не са предоставени всички необходими документи за финализиране на процедурата по присъединяване от страната, която по договорни отношения има задължение за това, а именно „Артекс Инженеринг“.