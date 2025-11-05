Свят

Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете

Родители споделиха шокиращия инцидент с предупреждение - „не спете с нищо, което се зарежда в леглото ви или близо до него“

5 ноември 2025, 09:24
Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете
Източник: iStock

Д ете почти загина, след като беше ударено от токов удар, докато зареждаше таблета си в леглото, а „сантименталното“ му колие се вряза в плътта му, предаде The Sun

Лорън Мороу беше събудена в 5:30 сутринта от писъците на сина си Аштън Питс, на девет години, който изтичал в спалнята ѝ, казвайки, че нещо не е наред, в неделя, 19 октомври.

32-годишната Лорън и съпругът ѝ Крис Джонсън, на 43 години, се втурнали към стаята на сина си, усещайки миризма на „изгоряло“, преди да включат осветлението и да останат „ужасени“, откривайки изгаряния по врата и ръката на момчето.

Тя разказва, че той зареждал таблета си в леглото си с удължителен кабел, но зъбците от зарядното устройство се откачили и влезли в контакт с колието му и го ударило ток.

За щастие, „първоначалният шок“ събудил ученика, който веднага „скъсал“ верижката си, което причинило болезнени изгаряния по ръцете му, но най-вероятно това спасило живота му.

Ужасяващи снимки показват врата на Аштън овъглен и изгорен – с черни вдлъбнатини на местата, където верижката се врязала в кожата му.

След като го откарали в спешното отделение, лекарите съобщили, че Аштън има изгаряния от втора степен по ръцете и от трета степен по врата, които можели да бъдат фатални, ако били по-дълбоки.

Лорън споделя, че изпитанието било „много травмиращо“ за детето ѝ, което „първоначално не искало да гледа“ изгорелите места и било „разтревожено“, че ще му се подиграват в училище.

В социалните мрежи родителите споделили снимки на „странния инцидент“ с надпис „нека това бъде урок за всички, моля, не спете с нищо, което се зарежда в леглото ви или близо до него“.

На 24 октомври Аштън ще бъде подложен на дебридман, процедура, при която изгорялата кожа се изтърква, за да се разкрие нова, и очаква да разбере дали ще му е необходима кожна присадка.

Сега майката забранила на децата си да зареждат електрически устройства в спалните си и се надява, че инцидентът ще „отвари очите“ на други родители.

Лорън, която живее в Джена, Луизиана, САЩ, каза: „Това беше странен инцидент, но можеше да бъде смъртоносен и слава Богу, че не беше. Аштън и брат му влязоха в стаята ни, крещейки, че нещо не е наред. С баща му станахме и хукнахме към стаята им, и още преди да стигнем, усетихме миризма на изгоряла пластмаса.

Аштън ме дръпна настрани и каза „мамо, нещо не е наред“. Отидохме в банята, включихме осветлението и тогава за първи път видях изгорелите места по врата и ръката му.

Сърцето ми просто се сви. Не можеш да показваш емоции в такъв момент, защото той щеше да изпадне в паника. Вътрешно имах мини инфаркт. Бях ужасена.

Изтичах до шкафа с лекарства, защото имах кремове за изгаряния. Намазах врата му, а той продължаваше да се оплаква, че го боли.

Той зареждал таблета си в леглото с удължителен кабел. Зъбците, свързани към удължителя от зарядното, се измъкнали достатъчно, за да докоснат колието му, и го ударил ток.

Това, което го събудило, беше първоначалният шок. Когато разбрал, че нещо изгаря врата му, тогава скъсал колието си, и оттам дошли изгорелите места по ръцете му...Той носеше това колие всеки ден и то беше много сантиментално. Никога не би го свалил.“

"Раните на врата му са толкова тежки, че той не ги усеща. Нервните окончания са изгорели“, добави Лорън.

„ Казах му, че е герой. Той спаси живота си и на тримата си братя, които бяха в спалнята с него. Къщата ни можеше да се запали, ако не се беше събудил."

 

Токов удар Детски изгаряния Зареждане в леглото Опасни устройства Електрически инцидент Домашна безопасност Предупреждение за безопасност Тежки наранявания Таблет Колие
