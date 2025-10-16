България

Дете е с тежки изгаряния след токов удар, покатерило се на електрически стълб в село край София

Пострадалото момче е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне и опасност за живота

16 октомври 2025, 12:00
Дете е с тежки изгаряния след токов удар, покатерило се на електрически стълб в село край София
Снимката е илюстративна   
Източник: Getty Images

Д ете е с опасност за живота след токов удар. Момчето пострадало, след като се покатерило на електрически стълб в софийското село Лопян. 

Сигналът е получен около 10.40 часа в сряда в РУ - Етрополе. На място веднага били изпратени полицейски служители и екип на Спешна помощ. 

По първоначални данни, по време на голямото междучасие в училище, група деца се отправили по черен път в посока гробищния парк на селото. Двама от учениците се покатерили на стълба, като един от тях бил поразен от тока. Виковете за помощ на децата били чути от работници в двора на училището, които успели да ги свалят, а медицинският специалист там оказал първа помощ, предава NOVA.

Пострадалото момче е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне, в термичен шок, с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство. 

Източник: NOVA    
