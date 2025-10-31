България

Най-големият център за катерене у нас стана жертва на кибератака

Собственикът обяви 50 000 лева за залавянето на виновните

31 октомври 2025, 09:34
ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ

ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ
Илияна Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим

Илияна Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим
Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост

Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост
Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в

Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в "сглобката"
Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив
С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)
Безводието в Плевен: Кризисният щаб заседава заедно с протестиращи

Безводието в Плевен: Кризисният щаб заседава заедно с протестиращи
Започва акция

Започва акция "Зима", за какво да внимават шофьорите

П реди три дни компанията „Уолтопия“ и част от свързаните ѝ фирми са станали жертва на кибератака, извършена от китайска хакерска група. Част от IT системите са извън строя, включително и уебсайтовете на компанията, но производственият процес не е спрял.

Ивайло Пенчев обяви награда от 50 000 лева за информация, водеща до залавянето на хакерите. 

„Нашите фирми, като повечето съвременни компании, зависят напълно от IT инфраструктурата – това е мозъкът на фирмата. И когато някой го превземе, оставаш без посока“, обясни в ефира на NOVA собственикът Ивайло Пенчев.

Невижданата кибератака поразила 200 000 жертви от 150 държави

Toй потвърди, че хакерите са се представили сами, изпращайки имейл с искане за откуп.

„Не предполагаме кои са – те си пратиха имейл и си казаха, че са те. Влязоха в десетки сървъри и се опитаха да ги криптират“, обясни той.

Компанията е успяла да спаси данните си благодарение на тройно ниво на защита. „Имаме три слоя сигурност и третият ни спаси. Бекъпите ни не са унищожени и ги възстановяваме. Но ще отнеме дни, дори седмици, докато всичко се върне в нормален режим“, обясни Пенчев.

В момента работата е частично парализирана. „Всички компютри във фирмата, с изключение на няколко, са изключени. Не можем да ги включим – сървърите са блокирани, имейлите не работят, Teams не работи. Постепенно възстановяваме системите“, каза предприемачът.

Хакерите не са посочили конкретна сума, но отговорът на Пенчев е категоричен: „И 10 стотинки да поискат, няма да им ги дам. На разбойници не се дават откупи. Напротив – ние сме готови да платим 50 хиляди лева, за да бъдат хванати. Искаме хората, които имат сведения, да ни дадат информация – имена, имейли, следи, всичко, което би помогнало да се идентифицират разбойниците“.

Разбиха най-мощната хакерска групировка у нас

По думите му атаката е извършена чрез платформа, в която може да участват не само китайци, но и хора от различни държави, включително и българи: „Това е разбойническа платформа. Ако се обединим и всички атакувани компании действат заедно, ще им стане по-трудно. Когато всеки се бори сам, престъпниците са по-силни“.

Предприемачът беше остър към институциите, след като според него държавата не е реагирала адекватно на подадения сигнал.

„Държавата трябва да пази хората от разбойници – това е първичната ѝ функция. Нашите хора отидоха да подадат сигнал, но ги пратиха обратно да пишат обяснения. Представете си – разбойници те нападат, а полицията ти казва: седни вкъщи и напиши обяснение“.

Източник: NOVA    
Уолтопия Кибератака Хакерска група Откуп Ивайло Пенчев Награда 50 000 лв. IT системи Киберсигурност Криптиране Държавни институции
Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост

Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса"

Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в

Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в "сглобката"

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Ще въведат ли клас прослужено време за всички работещи

Ще въведат ли клас прослужено време за всички работещи

Усеща ли котката ми, че съм бременна

Усеща ли котката ми, че съм бременна

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Последни новини

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

България Преди 21 минути

Китай и Канада започнаха първите официални преговори от 2017 г.

Свят Преди 24 минути

Канада и Китай са силно засегнати от глобалната търговска атака на Тръмп

„Моят зелен град“: 60 дървета в столицата за 60 години Кока-Кола в България

„Моят зелен град“: 60 дървета в столицата за 60 години Кока-Кола в България

Любопитно Преди 1 час

Инициативата „Моят зелен град“ ще продължи със залесителни акции в Пловдив и Бургас

Забранената ракета 9М729 в Украйна: Русия изпраща ядрено предупреждение към Запада

Забранената ракета 9М729 в Украйна: Русия изпраща ядрено предупреждение към Запада

Свят Преди 1 час

Според Киев използването на тази ракета от Русия е довело това САЩ да напуснат договор за ядрени оръжия

Си Цзинпин ще проведе двустранни срещи с японския и канадския лидер

Си Цзинпин ще проведе двустранни срещи с японския и канадския лидер

Свят Преди 1 час

В отсъствието на лидера на най-голямата световна икономика вниманието ще бъде съсредоточено върху Си, който се очаква да проведе първия си разговор с Санае Такаичи

Самолет кацна аварийно в САЩ, има ранени

Свят Преди 1 час

Полет на "Джетблу Еъруейс", летящ от Канкун, Мексико, за Ню Джърси, беше отклонен към Тампа

Тръмп настоява за ядрена опция в Сената заради кризата в САЩ

Тръмп настоява за ядрена опция в Сената заради кризата в САЩ

Свят Преди 1 час

САЩ намаляват приема на бежанци, с предимство са белите южноафриканци

Свят Преди 1 час

Тръмп вече издаде указ на 7 февруари, в който твърди, че африканерите са лишени от земите им и са преследвани, като им е предоставен бежански статут.

Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

Свят Преди 1 час

Имената на заложниците са Амирам Купер и Сахар Барух

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Свят Преди 1 час

Решението е било взето след напрегнат разговор между висшите дипломати на двете страни

Въвеждат доброволна военна служба за жени в Гърция

Въвеждат доброволна военна служба за жени в Гърция

Свят Преди 2 часа

Това обяви министърът на отбраната Никос Дендиас

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

България Преди 2 часа

Радостин Василев обвини депутати и председателя на „Величие“ в нарушения, свързани с документни престъпления с източване на държавен ресурс

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Свят Преди 2 часа

Американският министър на отбраната се срещна с китайския си колега Дун Цзюн

Последиците от урагана "Мелиса" в Ямайка

Катастрофа в Карибите: Мелиса уби 44 души, хиляди без ток

Свят Преди 2 часа

Скоростта на ветровете беше значително над минималното ниво на най-високата степен в класификацията

Принц Андрю

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

Любопитно Преди 3 часа

В изявление, направено в четвъртък вечерта, Бъкингамският дворец обяви, че братът на краля вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор

<p>&quot;Това е безотговорно&quot;: Иран с остри критики към САЩ</p>

"Това е безотговорно": Иран с остри критики към САЩ заради възобновяването на ядрените опити

Свят Преди 3 часа

