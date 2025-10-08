Свят

Опасна кибератака: Откраднаха данни на 8000 деца от детски градини в Лондон

Хакерите са отказали да посочат каква сума пари са поискали от компанията, която управлява 18 детски градини в Лондон

8 октомври 2025, 09:24
Източник: iStock

Б ританската полиция съобщи снощи, че е арестувала двама души по подозрение в престъпление с компютър и изнудване след кибератака срещу лондонска компания за грижи за деца, при която бяха откраднати данните на повече от 8000 деца, предаде Ройтерс.

Хакерите са отказали да посочат каква сума пари са поискали от компанията, която управлява 18 детски градини в Лондон и околностите за деца до 5-годишна възраст.

Престъпната група съобщи за атаката на своя портал в тъмната мрежа миналия месец. Тя доказа твърдението си, като публикува имената, снимките, домашните адреси и информацията за контакт на семействата на 10 деца, които според нея са посещавали един от центровете на компанията.

Лондонската полиция съобщи, че двамата мъже, на 17 и на 22 години, са били задържани и ще останат в ареста за разпит.

Хакерската атака породи сериозни опасения за безопасността на децата и поверителността на данните и бе поредният от поредица подобни сериозни случаи във Великобритания, които шокираха страната тази година, отбелязва Ройтерс.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Кибератака Изнудване Откраднати данни Лични данни Детски градини Хакери Британска полиция Арести
pariteni.bg
carmarket.bg
<p>&bdquo;Деца бяха напълно <span style="color:#ff0000;">разкъсани</span>&ldquo;: Хунтата бомбардира протест в Мианмар, има поне 24 жертви</p>

„Деца бяха напълно разкъсани“: Хунтата бомбардира протест в Мианмар, има поне 24 жертви

Свят Преди 6 минути

Хиляди са загинали и милиони са били разселени от 2021 г. насам, когато армията завзе властта в страната

Семейството на Доли Партън разкри притеснения за здравето ѝ - сестра ѝ с емоционален призив

Семейството на Доли Партън разкри притеснения за здравето ѝ - сестра ѝ с емоционален призив

Любопитно Преди 30 минути

„Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра ми Доли. Мнозина от вас знаят, че напоследък тя не се чувства най-добре"

Защо са полудявали пазачите на фарове?

Защо са полудявали пазачите на фарове?

Любопитно Преди 50 минути

Животът на пазача на фар не случайно е вдъхновил няколко страшни филма

Щастлива развръзка: Евакуираха всички блокирани на Еверест алпинисти

Щастлива развръзка: Евакуираха всички блокирани на Еверест алпинисти

Свят Преди 1 час

Районът около Еверест остава временно затворен

<p>&nbsp;Тези храни повишават риска от рак на белия дроб</p>

Ултрапреработените храни повишават риска от рак на белия дроб

Любопитно Преди 1 час

Хората, които консумират най-много ултрапреработени храни, са с 41% по-склонни да бъдат диагностицирани с рак на белия дроб

Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона

Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона

Свят Преди 1 час

До момента са задържани 46 души, сред които най-малко двама българи

<p>За съучастничество в &quot;геноцид&quot;: Мелони и двама министри са дадени на МНК</p>

За съучастничество в "геноцид": Мелони и двама министри са дадени на Международния наказателен съд

Свят Преди 1 час

Премиерът на Италия уточни, че освен нея, сигналът касае и министърът на отбраната Гуидо Крозето, както и на външните работи Антонио Таяни

Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята

Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята

Любопитно Преди 1 час

Макар повечето хора да си представят дълбините на океана като тъмно и безжизнено място, там всъщност се крият "изгубени подводни градове"

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Пари Преди 2 часа

Те трябва да бъдат изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят, за да не се въвеждат потребителите в заблуждение

<p>Четири пъти спират движението по &bdquo;Тракия&ldquo; в Софийска област днес</p>

Внимание, шофьори! Четири спирания на движението по „Тракия“ в Софийска област днес

България Преди 2 часа

В 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа трафикът към столицата ще бъде преустановяван за около половин час

Новият предмет "Добродетели и религии" влиза за обсъждане в НС

Новият предмет "Добродетели и религии" влиза за обсъждане в НС

България Преди 2 часа

Сред промените са също забраната на мобилни телефони и по-строгите наказания за учениците

Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор

Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор

Свят Преди 3 часа

Израел твърди, че съобщенията за глад в Газа са преувеличени и нарече флотилията рекламен трик

<p>Допълнителните 15 минути сън могат да удължат живота ви с години</p>

Проучване: Допълнителните 15 минути сън могат да удължат живота ви с години

Любопитно Преди 3 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Развитие по случая с Шамана от нападението над Капитолия

Развитие по случая с Шамана от нападението над Капитолия

Свят Преди 3 часа

Адвокатът му твърди, че Чансли е загубил 9 килограма в затвора

Дъжд и вятър обхващат страната, червен код за опасни валежи

Дъжд и вятър обхващат страната, червен код за опасни валежи

България Преди 3 часа

Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 6° и 11°

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Технологии Преди 3 часа

Законите на физиката не правят изключения

