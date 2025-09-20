Кибератака предизвика хаос на летища в Европа, включително Хийтроу

К ибератака, насочена към доставчик на услуги за системи за регистрация и качване, е нарушила работата на няколко големи европейски летища, включително лондонското Хийтроу, Брюксел и Берлин, причинявайки закъснения и отмяна на полети, съобщиха операторите, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Атаката е направила автоматизираните системи неработещи, позволявайки само ръчни процедури за регистрация и качване,

според летище Брюксел.

„Това има голямо влияние върху разписанието на полетите и за съжаление ще доведе до закъснения и отмяна на полети“, се казва в изявление на оператора, публикувано на уебсайта му. „Доставчикът на услуги работи активно по проблема и се опитва да го разреши възможно най-бързо“.

Лондонското Хийтроу също предупреди за закъснения, причинени от „технически проблем“ при доставчик на трета страна.

Пътниците с полет, планиран за събота, бяха посъветвани от засегнатите летища да потвърдят пътуването си с авиокомпаниите, преди да се отправят към летището.

„Поради технически проблем при доставчик на системи, опериращ в цяла Европа, има по-дълго време за чакане при регистрация. Работим върху бързо решение“, се казва в банер на уебсайта на летището в Берлин.

Летище Франкфурт не е засегнато от атаката, каза говорител.