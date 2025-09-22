Свят

ЕС обяви официално, че е имало кибератака срещу европейски летища

Дейностите на летището в Берлин все още са затруднени

22 септември 2025, 12:19
ЕС обяви официално, че е имало кибератака срещу европейски летища
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ЕНИСА/ENISA) обяви официално, че сривът в дейностите на редица европейски летища, произтекъл от проблеми със системата за електронното чекиране на багажа и регистрацията на пътниците на борда, е резултат от кибератака, предаде "Ройтерс".

"Правоприлагащите органи разследват", се казва в изявлението на ЕНИСА.

Кибератака предизвика хаос на летища в Европа, включително Хийтроу

Междувременно "Ройтерс" съобщи, че дейностите на летището в германската столица Берлин все още са затруднени. В резултат са забавени с повече от час полети, с които участници във вчерашния Берлински маратон възнамеряват да се приберат в страните си.

Втори ден на хаос по летищата в Европа след кибератаката срещу доставчик на услуги

Мишена на хакерите бяха услугите на американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace), чийто предмет на дейност е в сферата на аерокосмическите технологии.

Фирмата обяви, че е била засегната от "кибернетични смущения" в своя софтуер, използван на редица летища. 

От "Колинс Аероспейс" съобщиха, че работят със засегнатите от кибератаката летища и граничните им служби и са стигнали до последния етап на възстановяване на мрежата и възобновяване на операциите си в пълен режим.

Източник: Иво Тасев/БТА    
кибератака европа летища
Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Внимание шофьори! Затварят за ремонт три участъка от АМ

Внимание шофьори! Затварят за ремонт три участъка от АМ "Тракия" в посока Бургас

Огнен гняв: Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна няколко пъти (ВИДЕО/СНИМКИ)

Огнен гняв: Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна няколко пъти (ВИДЕО/СНИМКИ)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Плодовете, които да спрете да давате на кучето си още днес

Плодовете, които да спрете да давате на кучето си още днес

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 6 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 6 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 6 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 6 дни

