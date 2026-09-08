България

Учредиха инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, сред подкрепящите - известни лица

В подкрепа на двойката застанаха популярни общественици, сред които Вежди Рашидов, Илияна Раева, Георги Първанов и Лили Иванова

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 2 часа / 8 септември 2026, 17:35
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В зала 6 на Националния дворец на културата в София започна учредяването на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври.

Сред членовете на инициативния комитет изпъкнаха имената на бившия председател на Народното събрание Вежди Рашидов, бившия вицепремиер Красимир Каракачанов и председателя на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева, съобщава NOVA.

Илияна Йотова обяви кой се кандидатира за неин вицепрезидент

Присъстваха и заявиха своята подкрепа още редица изтъкнати общественици и популярни личности, сред които полярният изследовател проф. Христо Пимпирев, археологът проф. Николай Овчаров, примата на българската музика Лили Иванова, бившият министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и бившият капитан на националния отбор по волейбол Владо Николов.

Вежди Рашидов обясни мотивацията си да застане зад номинацията на Йотова, подчертавайки, че президентският избор е мажоритарен и изисква кандидати с доказана биография.

Учредиха инициативен комитет за президентската двойка Йотова-Вълчев
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Инициативен комитет
Инициативен комитет
Инициативен комитет
Инициативен комитет

„България страда от една тежка болест – правим политици хора, които излизат по протести, от улиците, без CV и без биография. Съдбата на българския народ не може да се управлява от човек, който през живота си не се е реализирал. Трябва да прецениш дали този човек ще има смисъл от него. Познавам Илияна Йотова – една жена, която тръгна по много труден път, премина всички стъпала на стълбицата и стана държавник. Когато имаме качествен човек, който може да представя държавата, аз заставам зад него”, категоричен бе Рашидов. Той уточни, че не е обсъждал решението си с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, но допълни, че като част от гражданската квота има свободата на своя мажоритарен избор.

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Силна подкрепа изрази и Илияна Раева, която сподели, че познава кандидата за президент от над 30 години: „Нейната личностна характеристика ми дава абсолютна сигурност в правотата на моя избор. Илияна Йотова е отговорен, способен и можещ политик... Тя притежава качества, които я открояват като един бъдещ достоен президент.”

Председателят на ПЕС и бивш министър-председател Сергей Станишев каза, че разнообразната подкрепа за Илияна Йотова е закономерна, защото президентът трябва да обединява българите и обществото като цяло. „Г-жа Йотова през последните години израсна точно за такъв президент и стои много убедително през последните месеци, откакто стъпи в длъжността президент на републиката. Сигурен съм, че ще продължи и занапред по същия начин”, каза Станишев.

Президентът на България в периода 2002–2012 г. Георги Първанов също заяви подкрепата си: „Заставам без колебания, защото познавам много добре и двамата. С госпожа Йотова сме съратници от десетилетия. Познавам добре работата ѝ и като журналист.”

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Йотова обяви подробностите за създаването на комитета на 3 септември пред столичната зала „България“, когато официално представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като свой кандидат за вицепрезидент. Тогава тя заяви, че в инициативния комитет ще участват представители на граждански и неправителствени организации, политически сили, както и личности с авторитет в различни професионални и обществени сфери.

Още при обявяването на решението си да се включи в президентската надпревара Йотова посочи, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Подкрепа за двойката Йотова-Вълчев вече заявиха БСП, „Прогресивна България“ и ВМРО.

На този фон тече регистрацията за президентския вот. Централната избирателна комисия приема заявленията на инициативните комитети до 14 септември, а срокът за регистрация на партии и коалиции изтича на 9 септември.

  • Ето и пълния състав на Инициативния комитет:

Съпредседатели: Христо Пимпирев, Емине Гюлестан, Крум Зарков, Емил Стоименов.

Членове: Александър Боримечков, Александър Маринов, Ангел Симеонов, Анжела Димчева, Антоний Тодоров, Аркади Шарков, Атанас Мерджанов, Биляна Мирчевска-Странска, Боби Бобев, Борис Панкин, Боряна Бужашка-Данчева, Боян Ангелов, Валентин Старчев, Валерия Велева, Ваня Добрева, Васил Николов, Васил Сгурев, Васил Цонков, Васко Николов, Вежди Рашидов, Веселин Вълчев, Веселин Плачков, Виктория Монева, Владимир Москов, Владимир Николов, Владислав Лазаров, Георги Аврамчев, Георги Глушков, Георги Иванов, Георги Марков, Георги Николов, Георги Първанов, Георги Тодоров, Георги Тошев, Георги Янков, Гергана Ичева, Григор Горчев, Даниел Спасов, Денислав Иванов, Диана Овчарова, Димитър Бакалов, Димитър Велков, Димитър Димитров, Димитър Здравков, Димитър Маноилов, Димитър Пеловски, Димитър Стефанов, Добрин Добрев, Донвена Пандурски, Донка Михайлова, Дора Христова, Ева Янева, Евгени Манев, Евгени Станимиров, Евгения Яйджиева, Евелина Славчева, Елка Трайкова, Емануил Йорданов, Емануил Манолов, Емил Костадинов, Емил Радев, Емил Спасов, Желязко Гагов, Златан Стойков, Златко Златев, Иван Гранитски, Иван Иванов, Иван Лесов, Иван Маразов, Иван Таков, Иван Токаджиев, Ивет Горанова, Иво Хаджимишев, Илиана Раева, Илиян Чабуклийски, Илиян Янчев, Иля Велчев, Ирина Цонева-Милева, Йоана Томова, Йордан Йовчев, Йордан Йорданов, Йордан Младенов, Йордан Христов, Калина Иванова, Камен Алексиев, Константин Папазов, Красимир Гигов, Красимир Каракачанов, Красимир Премянов, Кристиан Вигенин, Кристина Патрашкова, Лидия Георгиева, Лили Иванова, Лъчезар Трайков, Любка Александрова, Любка Липчева-Пранджева, Любомир Стойков, Любослав Костов, Людмил Вагалински, Людмил Веселинов, Людмила Нинова, Маргарита Петкова, Мариана Попова, Марин Киров, Марин Маринов, Мария Гигова, Мария Гуркова, Мартин Захариев, Мартин Кацарски, Милен Иванов, Милен Михов, Милена Велчева, Минко Дудев, Мирела Йолова, Митко Димитров, Митко Щерев, Михаил Миков, Михаил Пандурски, Надя Парпулова-Ашуърт, Недялко Йорданов, Николай Анастасов, Николай Дойнов, Николай Марин, Николай Милчев, Николай Митков, Николай Овчаров, Николай Сотиров, Нона Йотова, Огнян Герджиков, Павел Михайлов, Павел Поппандов, Пенчо Милков, Петър Витанов, Петър Добрев, Петър Кънев, Пламен Карталов, Пламен Чернев, Полина Карастоянова, Ралица Паскалева, Румен Гунински, Румен Драганов, Румен Овчаров, Сава Димитров, Севда Шишманова, Семра Наимова-Юзеир, Сергей Станишев, Симеон Идакиев, Симеон Караколев, Спас Панчев, Станимир Илчев, Станислав Владимиров, Татяна Пандурска, Теодор Салпаров, Теодосий Спасов, Тихомир Янакиев, Тодор Черкезов, Тома Томов, Филиз Хюсменова, Хайгашод Агасян, Христо Белоев, Христо Бонджолов, Христо Господинов, Христо Григоров, Христо Михайлов, Христо Орманджиев, Христо Христов, Цветелина Пенкова, Цветелина Спиридонова, Явор Дачков.

Редактор: Стела Христова
президентски избори Илияна Йотова инициативен комитет Кирил Вълчев политическа подкрепа Вежди Рашидов
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