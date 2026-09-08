Партия „Величие“ се регистрира за участие в президентските избори

П артия „Величие“ внесе в Централната избирателна комисия документите и подписката си за участие в предстоящите президентски избори.

От формацията съобщиха, че са събрали близо 7000 подписа в подкрепа на регистрацията си. От партията благодариха както на своите симпатизанти, участвали в подписката, така и на хората, помогнали при обработването на необходимите документи.

„Нямаше да можем да участваме в президентските избори без тези сериозни усилия. Събрахме близо 7000 подписа“, заявиха от „Величие“.

От формацията посочиха, че с внасянето на документите започва и същинската подготовка за президентската кампания, и пожелаха успех на своите кандидати. Все още не са ясни имената им.

Кои кандидатпрезидентски двойки са известни до момента

Президентските избори са насрочени за 25 октомври. До момента вече са обявени няколко кандидатпрезидентски двойки.

Настоящият държавен глава Илияна Йотова влиза в надпреварата за президент заедно с генералния директор на БТА Кирил Вълчев като кандидат за вицепрезидент. Двамата са издигнати от инициативен комитет, чието учредително събрание е насрочено за 8 септември. За кандидатурата на Йотова беше заявена подкрепа от БСП и „Прогресивна България“.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров се кандидатира за президент, а негов партньор в надпреварата е бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

Партия МЕЧ обяви кандидатурата на лидера си Радостин Василев за президент. За вицепрезидент с него се кандидатира Красимир Манов.

БЗНС влиза в надпреварата с бившия министър на отбраната Николай Ненчев за президент и Цвета Кирилова за вицепрезидент.

Инициативният комитет „Народна сила“ издига доц. Георги Димов за президент и ген. Димитър Шивиков за вицепрезидент.

За участие в изборите беше внесена и подписка за независимата двойка Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Дражев за вицепрезидент.

Сред обявилите кандидатура за президент са още лидерът на „Българска социалдемокрация – Евролевица“ Александър Томов и бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов. Още няма обявени техни кандидати за вицепрезидент.