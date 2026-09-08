България

Партия „Величие“ се регистрира за участие в президентските избори

От формацията са събрали близо 7000 подписа, но все още не разкриват своята кандидатпрезидентска двойка

Стела Христова Стела Христова

8 септември 2026, 15:49
Партия „Величие“ се регистрира за участие в президентските избори
Източник: Величие

П артия „Величие“ внесе в Централната избирателна комисия документите и подписката си за участие в предстоящите президентски избори.

От формацията съобщиха, че са събрали близо 7000 подписа в подкрепа на регистрацията си. От партията благодариха както на своите симпатизанти, участвали в подписката, така и на хората, помогнали при обработването на необходимите документи.

„Нямаше да можем да участваме в президентските избори без тези сериозни усилия. Събрахме близо 7000 подписа“, заявиха от „Величие“.

От формацията посочиха, че с внасянето на документите започва и същинската подготовка за президентската кампания, и пожелаха успех на своите кандидати. Все още не са ясни имената им.

  • Кои кандидатпрезидентски двойки са известни до момента

Президентските избори са насрочени за 25 октомври. До момента вече са обявени няколко кандидатпрезидентски двойки.

Настоящият държавен глава Илияна Йотова влиза в надпреварата за президент заедно с генералния директор на БТА Кирил Вълчев като кандидат за вицепрезидент. Двамата са издигнати от инициативен комитет, чието учредително събрание е насрочено за 8 септември. За кандидатурата на Йотова беше заявена подкрепа от БСП и „Прогресивна България“.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров се кандидатира за президент, а негов партньор в надпреварата е бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

Партия МЕЧ обяви кандидатурата на лидера си Радостин Василев за президент. За вицепрезидент с него се кандидатира Красимир Манов.

БЗНС влиза в надпреварата с бившия министър на отбраната Николай Ненчев за президент и Цвета Кирилова за вицепрезидент.

Инициативният комитет „Народна сила“ издига доц. Георги Димов за президент и ген. Димитър Шивиков за вицепрезидент.

За участие в изборите беше внесена и подписка за независимата двойка Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Дражев за вицепрезидент.

Сред обявилите кандидатура за президент са още лидерът на „Българска социалдемокрация – Евролевица“ Александър Томов и бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов. Още няма обявени техни кандидати за вицепрезидент.

Редактор: Стела Христова
Източник: NOVA    
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