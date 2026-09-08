Технически срив блокира излитащите полети на летищата във Великобритания

Т ехнически проблем в системата за управление на въздушното движение във Великобритания предизвика масови закъснения и хаос по летищата на Острова тази следобед.

Засегнати са заминаващите полети от ключови аерогари, включително най-голямото лондонско летище „Хийтроу“.

Националната служба за въздушно движение на Обединеното кралство (NATS) потвърди, че инженери вече работят на място по отстраняването на повредата.

Какво съобщават от летище „Хийтроу“ и NATS

От ръководството на летище „Хийтроу“ излязоха с официално изявление, в което разясняват ситуацията към момента:

„Службата за контрол на въздушното движение изпитва технически проблем, който засяга излитащите полети на летищата в Обединеното кралство. Пристигащите полети към момента не са засегнати. Оказваме пълно съдействие на местния екип на NATS в усилията им да разрешат проблема възможно най-бързо. Щом разполагаме с нова информация, ще я предоставим своевременно. Извиняваме се на засегнатите пътници и ги съветваме да се свържат със своята авиокомпания за най-актуална информация относно полета им“.

От своя страна, от Националната служба за въздушно движение (NATS) заявиха, че разследват причините за възникналата авария:

„Разследваме технически проблем, който причинява смущения при излитащите полети. Нашите инженери са на място и ще предоставим актуализация веднага щом можем. Извиняваме се за закъснението, което това ще причини на вашите пътувания“.

Съвети към пътуващите

Към момента няма информация колко време ще отнеме пълното възстановяване на компютърните системи. На всички пътници, на които предстои полет от британски летища днес, се препоръчва:

Да следят статуса на полета си през мобилните приложения на съответните авиокомпании, преди да отпътуват към аерогарите.

Да проверяват официалните канали на NATS и летищните оператори за извънредни съобщения.