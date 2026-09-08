Инцидент в легендарното ранчо на Джордж Лукас: Пожарникари спасяваха хора с въздушни възглавници

С рутване на скеле и дисплеи в ранчото „Скайуокър“ на режисьора на „Междузвездни войни“ Джордж Лукас в Северна Калифорния рани петима мъже, един от които сериозно, в понеделник.

Инцидентът е станал по време на подготовка в понеделник сутринта за събитие в Summit Skywalker Ranch в Никасио, окръг Марин, съобщава NBC Bay Area.

Chaos at George Lucas' Skywalker Ranch as 5 injured in structure collapse https://t.co/ZYuA3uql8p pic.twitter.com/ghGxw4Z7w6 — New York Post (@nypost) September 8, 2026

Един от мъжете е получил травма на главата и е бил откаран в болница в „много тежко състояние“, съобщава медията.

Друг е останал затиснат под LCD екрани на мястото, което е принудило аварийните екипи да използват въздушни възглавници, за да повдигнат срутилата се конструкция. Трима от мъжете са били откарани в местни болници.

Пожарната служба на окръг Марин, пожарната служба на Сан Рафаел и пожарната служба на Новато са се отзовали на мястото на инцидента.

Причината за срутването се разследва.

Просторният имот северно от Сан Франциско е „пасторален дом за прочутото съоръжение за звуков дизайн, смесване и звукова постпродукция на Lucasfilm - Skywalker Sound“, според уебсайта на ранчото.

„Skywalker Sound заема техническата сграда с площ от 153 000 квадратни фута, която разполага със световноизвестна сцена за запис на музика, шест зали за смесване на филми, 15 студия за звуков дизайн, 50 дублажни студия, сцена за ADR, две студия за фоли ефекти и 300-местния театър „Стаг“. Имотът включва също така емблематичната Главна къща и красивото езеро „Еуок“.“

Ранчото не е отговорило на запитването за коментар от страна на California Post.