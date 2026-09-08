Свят

Инцидент в легендарното ранчо на Джордж Лукас: Пожарникари спасяваха хора с въздушни възглавници

Срутване на скелета и екрани по време на подготовка за събитие в Skywalker Ranch рани петима души. Един от работниците е в много тежко състояние с глава травма, а друг бе затиснат под масивна конструкция

8 септември 2026, 15:45
Инцидент в легендарното ранчо на Джордж Лукас: Пожарникари спасяваха хора с въздушни възглавници
Джордж Лукас   
Източник: ЕПА/БГНЕС

С рутване на скеле и дисплеи в ранчото „Скайуокър“ на режисьора на „Междузвездни войни“ Джордж Лукас в Северна Калифорния рани петима мъже, един от които сериозно, в понеделник.

Инцидентът е станал по време на подготовка в понеделник сутринта за събитие в Summit Skywalker Ranch в Никасио, окръг Марин, съобщава NBC Bay Area.

Един от мъжете е получил травма на главата и е бил откаран в болница в „много тежко състояние“, съобщава медията.

Друг е останал затиснат под LCD екрани на мястото, което е принудило аварийните екипи да използват въздушни възглавници, за да повдигнат срутилата се конструкция. Трима от мъжете са били откарани в местни болници.

Пожарната служба на окръг Марин, пожарната служба на Сан Рафаел и пожарната служба на Новато са се отзовали на мястото на инцидента.

Причината за срутването се разследва.

Просторният имот северно от Сан Франциско е „пасторален дом за прочутото съоръжение за звуков дизайн, смесване и звукова постпродукция на Lucasfilm - Skywalker Sound“, според уебсайта на ранчото.

„Skywalker Sound заема техническата сграда с площ от 153 000 квадратни фута, която разполага със световноизвестна сцена за запис на музика, шест зали за смесване на филми, 15 студия за звуков дизайн, 50 дублажни студия, сцена за ADR, две студия за фоли ефекти и 300-местния театър „Стаг“. Имотът включва също така емблематичната Главна къща и красивото езеро „Еуок“.“

Ранчото не е отговорило на запитването за коментар от страна на California Post.

Инцидент Ранчо Скайуокър Срутване Джордж Лукас Ранени Трудова злополука Окръг Марин Калифорния Скеле Skywalker Sound
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев: ГЕРБ имаше кандидати за всичко, явно времената се смениха

Радев: ГЕРБ имаше кандидати за всичко, явно времената се смениха

„Ефектът Селин Дион“ завладя Париж: Триумфалното ѝ завръщане носи 1 млрд. евро на Франция

„Ефектът Селин Дион“ завладя Париж: Триумфалното ѝ завръщане носи 1 млрд. евро на Франция

Пазаруване за 15 септември: Как да избегнем капаните и да спестим

Пазаруване за 15 септември: Как да избегнем капаните и да спестим

Прекаляваме ли под душа? Експерт разкри колко минути са ни напълно достатъчни

Прекаляваме ли под душа? Експерт разкри колко минути са ни напълно достатъчни

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Skoda може да прати Superb в пенсия, заради намаляващия интерес към седани и комбита

Skoda може да прати Superb в пенсия, заради намаляващия интерес към седани и комбита

carmarket.bg
Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили
Ексклузивно

Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили

Преди 5 часа
25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия
Ексклузивно

25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия

Преди 5 часа
<p>Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите</p>
Ексклузивно

Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите

Преди 6 часа
<p style=Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

">
Ексклузивно

Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Намушкаха мъж по време на бирения фестивал в Стара Загора

Намушкаха мъж по време на бирения фестивал в Стара Загора

България Преди 20 минути

Пострадалият 45-годишен мъж е настанен в болница без опасност за живота; полицията издирва извършителя

Бърни Екълстоун

Задържаха бившия шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун на летище в Португалия заради оръжие без документи

Свят Преди 26 минути

Задържането на 95-годишния мъж е станало на летище „Тиреш“ в Кашкайш, малко след като частният самолет на бившия шеф на Формула 1 е кацнал. След рутинна проверка на летателния апарат и неговите пътници, властите според информациите са открили пушка у Екълстоун

Говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова

„Твоят глас, твоят избор“: ЦИК обяви слогана за президентските избори на 25 октомври

България Преди 1 час

Подготовката за вота върви по план, а регистрацията на кандидатските листи продължава до 22 септември

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Песков: Руската победа в Украйна е много близо

Свят Преди 1 час

Дмитрий Песков декларира оптимизъм пред индийски медии, докато въздушните удари между Москва и Киев продължават с пълна сила

Теменужка Петкова

ГЕРБ-СДС обвини управляващите в опит за увеличаване на дефицита за 2025 г.

България Преди 1 час

Твърденията бяха отправени от депутата Теменужка Петкова на брифинг в Народното събрание

Чуждите работници запълват места, за които у нас вече няма достатъчно хора

Чуждите работници запълват места, за които у нас вече няма достатъчно хора

Парите ни Преди 1 час

Най-сериозен е недостигът на кадри в туризма и земеделието

Жасмина Свиленова от „Игри на волята“: Батките ще капят като круши на Арената

Жасмина Свиленова от „Игри на волята“: Батките ще капят като круши на Арената

Любопитно Преди 1 час

21-годишната Жасмина Свиленова е 4-кратна световна шампионка по калистеника. Софиянката с 11 години опит на лостовете предупреждава, че подценяването на „миньончетата“ ще струва скъпо на напомпаните с фитнес мускули участници

Жената, която оцеля в река Замбези: Коя е Симона Палазова от „Игри на волята“?

Жената, която оцеля в река Замбези: Коя е Симона Палазова от „Игри на волята“?

Любопитно Преди 1 час

Рафтинг инструктор и медалистка по ледено плуване, 29-годишната Симона Палазова от отбора на „Урагани“ влиза в шоуто с готовност за екстремни изпитания. Тя е категорична, че е по-добра плувкиня от всички и с удоволствие ще побеждава мъжете

Анджелина Джоли посети боксова зала в Харков, синът ѝ тренира с украински войници

Анджелина Джоли посети боксова зала в Харков, синът ѝ тренира с украински войници

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда Анджелина Джоли посети боксова зала в Харков, а 18-годишният ѝ син Нокс тренира заедно с украински военнослужещи. Посещението в града, намиращ се под постоянен обстрел, изненада напълно собственика на залата

Арестуваха заподозрян за саботажите срещу ел. мрежата в Германия

Арестуваха заподозрян за саботажите срещу ел. мрежата в Германия

Свят Преди 2 часа

Според информацията запозодреният Даниел В. се е придвижвал пеша и се е опитал да заобиколи полицейския контролно-пропусквателен пункт. По време на този опит той е бил разпознат

Танцьорът, който счупи стереотипите: Кой е Боян Кърлиев от „Игри на волята“?

Танцьорът, който счупи стереотипите: Кой е Боян Кърлиев от „Игри на волята“?

Любопитно Преди 2 часа

Варненецът Боян Кърлиев от племето „Урагани“ скача за Богоявленския кръст, за да влезе в шоуто. С титлата Iron Dancer, приятелка шампионка по щанги и хладнокръвна стратегия, той е твърдо решен да организира женския съюз и да спечели Арената

Киноцентър „Бояна“ може да стане изцяло частен, браншът настоява за проверка

Киноцентър „Бояна“ може да стане изцяло частен, браншът настоява за проверка

България Преди 2 часа

Комплексът може да премине изцяло в частни ръце от 17 ноември, а представители на индустрията се опасяват, че теренът може да бъде застроен с вили

Пиян шофьор предизвика катастрофа край Тетевен, петима са пострадали

Пиян шофьор предизвика катастрофа край Тетевен, петима са пострадали

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на 6 септември, по случая е образувано досъдебно производство

,

За първи път: Големият финал на Coca-Cola The Voice Турнето ще бъде в Пловдив

Любопитно Преди 2 часа

На 11 септември площад „Централен“ ще събере най-обичаните български изпълнители с публиката в града

Унгария изгони 10 руски дипломати заради „неприемливи дейности“

Унгария изгони 10 руски дипломати заради „неприемливи дейности“

Свят Преди 2 часа

Будапеща заяви, че решението е продиктувано от съображения за сигурност и суверенитет, Москва обеща ответна реакция

Приморско с ранни резервации за май заради Евровизия в Бургас

Приморско с ранни резервации за май заради Евровизия в Бургас

България Преди 2 часа

Как Черноморието се готви за туристически бум

Всичко от днес

От мрежата

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Белинташ – мястото, където природата и легендите се срещат

sinoptik.bg
1

Около 200 души в Деня на лешояда в Маджарово

sinoptik.bg

Перфектен партньор: 5-те зодии, които не изневеряват

Edna.bg

След раздялата с Дани Петканов: Гло Петкова сама ремонтира дома си

Edna.bg

Официално: Лудогорец прати Алберто Салидо в Ботев Пловдив

Gong.bg

Ямал: Мисля, че имам шансове за "Златната топка", но ще видим какво ще стане

Gong.bg

PISA: Българските ученици отново са под средното ниво

Nova.bg

ГЕРБ няма да издига кандидати за президент и вицепрезидент, нито ще подкрепи някого

Nova.bg