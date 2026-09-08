Министър Шишков: Околовръстното на Пловдив може да бъде завършено до октомври 2027 г.

В одят се разговори със строителя за довършване на околовръстния път на Пловдив до октомври следващата година, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след откриването на разширението на производствени мощности на високотехнологичния завод на „ЗиЕс Юръп“ (ZS Europe), разположен на територията на „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) – Индустриална зона Марица, с. Радиново.

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По думите на Шишков през последните две-три години почти нищо не е било строено на обекта. Има много проблеми и с проектирането, и със строителството, каза той и допълни, че всички отговорни институции ще работят успоредно, за да се изпълни поставеният срок. Държавата в никакъв случай не трябва да бъде страната, която ще е виновна за забавянето на строителството, а строителите трябва да направят така, че да си спазят сроковете, посочи Шишков.

Целият околовръстен път на Пловдив се проектира, допълни министърът.

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По думите му предстои да се правят преработки на проекта и след това ще стане известна стойността му.

Шишков каза още, че по директива на Европейския съюз от 2030 г. пътищата ще бъдат платени. Тази директива означава, че трябва да уеднаквим плащанията и дотогава трябва да осигурим пътищата, а начинът да ги осигурим е първо да ги проектираме и да намерим най-добрите решения за държавата, така че да ги дадем на концесия, обясни той.