Е мблематичният попфолк певец Милко Калайджиев ще излезе на сцената на „Пееш или лъжеш“, за да изпита себе си тази неделя от 20:00 ч. по NOVA. Известен не само с хитовете си, но и с умението да открива музикални таланти, той ще трябва да разпознае кой от осемте участници наистина има певчески заложби и кой умело се представя за певец. Специалният гост ще успее да изненада всички освен с усета си и с многото истории, които ще разкаже, а на водещия Димитър Рачков ще му бъде трудно да вземе думата.

Източник: NOVA

Към съветниците Алекс Раева, Иван и Андрей този път ще се присъединят певицата Алисия и стенд-ъп комикът и телевизионен водещ Николаос Цитиридис. Срещата между Милко и Алисия ще бъде особено любопитна – именно Калайджиев е сред хората, повярвали в нея в началото на кариерата ѝ. Дали старите познанства, музикалният опит и чувството за хумор ще помогнат на съветниците да разпознаят истинските гласове, или участниците ще успеят да заблудят дори най-подготвените?

Източник: NOVA

На сцената ще се появят осем колоритни образа, сред които Отличничката, Кинезитерапевтката, Лонгбордиста и Бедуинката. Всеки от тях ще има своя история, с която да спечели доверието на Милко Калайджиев, а някои ще разчитат на впечатляващо сценично присъствие, за да грабнат победата. Междувременно разказите на специалния гост ще изобилстват и ще превърнат музикалното предизвикателство в още по-забавно преживяване.

Източник: NOVA

Ще намери ли Милко Калайджиев следващия голям глас? И колко пъти Рачков ще успее довърши въпросите си, преди Милко да го прекъсне с поредната история? Не пропускайте „Пееш или лъжеш“ тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

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