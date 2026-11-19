Р уската армия използва огромния интерес към новата видеоигра Grand Theft Auto VI (GTA VI), за да набира войници за Украйна, съобщава „Франс прес“.

На 19 ноември руското Министерство на отбраната публикува в Телеграм реклама, вдъхновена от емблематичната лилава обложка на играта. Посланието към потенциалните военнослужещи е „Избери собствената си мисия“.

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Вместо познатите от поредицата сцени от света на престъпността обаче изображението показва руски военни, танкове, ракети, дронове, хеликоптер и военен кораб. Изображенията са генерирани с изкуствен интелект. Върху униформите на анимираните военни са изобразени руски знамена и символът Z, превърнал се в един от знаците на военна инвазия срещу Украйна.

Рекламата се появява в седмицата на дългоочакваното излизане на GTA VI, което стана факт след 13 години очакване и беше посрещнато с възторжени отзиви. Поредицата позволява на играчите да влязат в ролята на персонажи от престъпния свят в измислен американски град, където се включват в престрелки, крадат автомобили и се изправят срещу различни противници.

Москва предлага високи възнаграждения и значителни финансови бонуси, за да привлече нови попълнения в армията. Усилията за набиране на доброволци са насочени основно към хората с ниски доходи.

Русия търси 400 000 наемни войници

Руската редакция на Би Би Си и независимото издание „Медиазона“ досега са потвърдили поименно смъртта на 285 881 руски войници и офицери в Украйна.

Оценките на НАТО за жертвите, дадени от Русия са за около 400 000, а заедно с ранените, пленените и изчезналите, руските загуби от началото на войната през 2022 г. са над милион.