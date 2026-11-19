Р азходите на американската армия за войната срещу Иран са достигнали 48,3 милиарда долара към 13 ноември, съобщи представител на Пентагона пред американски законодатели. Сумата е натрупана, откакто САЩ и Израел започнаха военната операция в края на февруари.

Данните бяха представени от заместник-финансовия контрольор на Пентагона Артър Милър по време на изслушване във връзка с номинацията му за помощник-министър на Военноморските сили, отговарящ за финансовото управление. По думите му изчислението включва разходите за боеприпаси, подмяна на военно оборудване и провеждане на операциите.

Цената за САЩ на войната с Иран достигна 38 млрд. долара

Новата оценка е с около 10 милиарда долара, или 26%, по-висока от предишните изчисления на Бюджетната служба на Конгреса. Според тях към 1 август войната е струвала на Вашингтон 38 милиарда долара.

Посочените 48,3 милиарда долара обаче не включват щетите по американските военни бази в Близкия изток, част от които бяха сериозно засегнати от ирански ракетни и дронови атаки. В сметката не са отчетени и по-широките икономически последици от конфликта.

Войната доведе до сериозни сътресения в международната търговия и енергийните доставки. Иран се опитва да блокира корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут за износа на петрол и природен газ. Междувременно подкрепяните от Техеран хути в Йемен атакуват саудитска петролна инфраструктура и търговски кораби.

Сметката расте: Колко са похарчили САЩ за първите шест дни на войната с Иран

САЩ също предприеха действия за ограничаване на иранската търговия, като наложиха морска блокада на пристанищата на страната. Операцията изисква значителни военноморски ресурси в региона, включително разполагането на американски самолетоносачи.