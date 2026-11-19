С бокс и метална тръба: 11-годишно дете е пребито от свои връстници в Монтанско

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П роведе се среща в рамките на Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, свикана във връзка с постъпил сигнал за упражнено физическо насилие над малолетно дете в село Замфирово.

Основната цел на срещата, проведена от дирекция „Социално подпомагане“ към Агенция за социално подпомагане – гр. Берковица, бе координирането на действията между ангажираните институции и специалисти и конкретни мерки за оказване на подкрепа на пострадалото дете и работа с останалите деца, имащи отношение към случая.

С бокс и метална тръба: 11-годишно дете е пребито от свои връстници в Монтанско

Вече е започнала работата с психолог с цел оказване на необходимата емоционална и психологическа подкрепа на пострадалото дете.

Специалисти от Центъра за обществена подкрепа са предприели действия за работа със съучениците му. Целта е да се осигури подходяща подкрепяща среда и да се предотвратят възможни негативни последици за децата, засегнати от ситуацията.

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Паралелно с това инспектор от Детска педагогическа стая е започнал работа с трите малолетни деца, посочени като извършители в сигнала. С тях ще работи и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).

Предприетите действия са насочени към защита на интересите на пострадалото дете, осигуряване на необходимата подкрепа и превенция на подобни прояви на насилие.

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Районна прокуратура – Монтана продължава взаимодействието си с компетентните институции в рамките на техните правомощия.

Момчето на 11 години било преследвано в продължение на 3 часа след училище и нападнато на поляна, където преследвачите му, също деца, го пребили с метален бокс, тръба и пръти. То било открито в безпомощно състояние. Побоят е бил прекратен след намесата на друго дете, което излъгало, че идва възрастен. Сега пострадалото момче отказва да се върне в училище.