Б ългарската рок и алтернативна сцена загуби една от ярките си звезди. На 62 години почина барабанистът Владимир Попов, известен като Владо Попа. Той остави трайна следа в музикалния живот у нас с участието си в две емблематични групи - „Контрол“ и „Уикеда“, съобщиха от Radio Z-Rock във Фейсбук.

Попов е свързан с важен период от историята на „Контрол“ - една от групите, оформили българската пънк и рок сцена в годините на прехода.

По-късно той става част и от „Уикеда“, познати със специфичното си звучене, съчетаващо ска, реге и рок влияния, както и с характерното си чувство за хумор и силно сценично присъствие.

Освен с музикалния си талант Владо Попа ще бъде запомнен и с личното си излъчване, чувството си за хумор и страстта към живите изпълнения.

Той беше сред музикантите, които оставят следа.