Съветът на жените в бизнеса в България връчи своите Годишни награди за 2026 г. на официална церемония в NV Tower, посветена на инициативите, които допринасят за изграждането на по-равнопоставена, многообразна и приобщаваща среда в България.

За пета поредна година СЖББ, в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), отличи организации и компании, които превръщат принципите на равнопоставеността и приобщаването в реални действия с устойчиво въздействие върху бизнеса и обществото.

Източник: СБЖ

Изданието тази година отбеляза рекорден интерес с 65 кандидатствали проекта, представящи добри практики от корпоративния, гражданския и медийния сектор. За първи път наградите включиха и специална категория, която поставя специален фокус върху ролята на медиите, журналистиката и комуникациите за формирането на обществените нагласи и насърчаването на реална промяна.

Официалната церемония беше открита от Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк и председател на УС на СЖББ, която сподели „Най-ценните постижения са тези, които оставят следа и създават нови възможности за хората. С годишните награди на Съвета на жените в бизнеса в България отличаваме именно онези, които превръщат добрите идеи в реална промяна. Рекордният брой кандидатури тази година показва, че равнопоставеността и приобщаването продължават да бъдат важни теми за бизнеса и обществото. Вярваме, че тези вдъхновяващи примери ще насърчат още повече организации да бъдат двигатели на положителна промяна.“

Водещ на събитието беше журналистът Мариана Векилска.

LEAD Network Bulgaria Chapter с Отличителния знак на СЖББ

Голямото отличие на вечерта – Отличителният знак на СЖББ – беше присъдено на LEAD Network Bulgaria Chapter за приноса на организацията към създаването на по-многообразна, равнопоставена и приобщаваща бизнес среда в България. Създадена през ноември 2024 г. като част от европейската мрежа LEAD Network Europe, организацията обединява компании от секторите на търговията на дребно и бързооборотните стоки около общата мисия да насърчава развитието на жените лидери, равните възможности и приобщаващата корпоративна култура.

Днес, LEAD Network Bulgaria Chapter обединява 684 индивидуални членове и 18 компании партньори, които работят заедно на изцяло доброволчески принцип.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ЧЕТИРИТЕ КАТЕГОРИИ

В категория „Вдъхновяваща инициатива за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място“ първото място спечели Hewlett Packard Enterprise България с проекта „12 общности, една приобщаваща култура“. Инициативата обединява 12 служителски общности и над 150 доброволци, които чрез обучения, събития и доброволчески дейности насърчават многообразието и социалната ангажираност. През последната година проектът е достигнал до над 1600 служители.

Второто място беше поделено между Фантастико Груп с инициативата „Фантастични заедно“ и LEAD Network Bulgaria Chapter. Двата проекта получиха равен брой точки от журито.

В категория „Вдъхновяваща инициатива на гражданския сектор – НПО с принос към социалното приобщаване“ победител стана Фондация „За Нашите Деца“ с проекта „Партньорска мрежа за детството“, реализиран в партньорство с „Дженерали Застраховане“. Инициативата предоставя подкрепа на над 20 000 деца и родители в уязвимо положение в 11 общини и създава устойчив модел за взаимодействие между бизнеса и гражданския сектор.

На второ място се класира Фондация „Телерик Академия“ с образователната платформа „Буки“, а третото място беше присъдено на Фондация „Български център за нестопанско право“ за партньорската ѝ инициатива с Accenture Bulgaria.

В категория „Вдъхновяваща инициатива за интеграция на младите хора и реализиране на потенциала им в България“ първото място спечели Лидл България с проекта „Лидл Таланти“. Инициативата обединява стратегическия подход на компанията за насърчаване на многообразието и приобщаването на поколенията Z и Alpha.

На второ място се класира Yettel България с комплекс от програми за професионално развитие и кариерно ориентиране на млади хора, а третото място беше присъдено на Фантастико Груп с проекта „Екип Бъдеще“.

В новата категория „Медийна кампания или журналистическа инициатива в подкрепа на многообразието и приобщаването“ първото място беше присъдено на Фондация „Телерик Академия“ за кампанията „Без хейт в училище“, реализирана в партньорство с Rakuten Viber Bulgaria. Чрез куизове, мини комикси, видео истории и позитивни стикери инициативата насърчава безопасното общуване сред ученици, родители и учители.

Второто място спечели „Фест Тийм“ ЕООД с кампанията „Аз съм тук“, насочена към видимост, подкрепа и социално включване на хората над 60-годишна възраст.

ЛИДЕРСТВОТО И РОЛЯТА НА БИЗНЕСА ВЪВ ФОКУСА НА ЦЕРЕМОНИЯТА

Важен акцент в програмата беше специалната панелна дискусия, посветена на ролята на лидерите и бизнеса за превръщането на многообразието, равнопоставеността и приобщаването в устойчиви организационни и обществени практики. Дискусията беше модерирана от Дамян Поповски, ръководител на офиса на Групата на Европейската инвестиционна банка в България, с участието на Валентина Божева, вицепрезидент на Фантастико Груп, Ирена Цакова, изпълнителен директор на ДПМ Крумовград и Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк и председател на УС на СЖББ.

Събитието беше подкрепено от DPM Metals, Фантастико Груп, Telus Digital, HPE, Coca-Cola HBC, NV Tower, The Smarts Group, Edna.bg, BGlobal, ESGnews.bg

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ЗА СЪВЕТА НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

Съветът на жените в бизнеса в България е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са утвърждаване и популяризиране на добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, подкрепа на младите специалисти, за реализиране на потенциала им в България и развитие на проекти с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в различни бизнес сфери. Със своите над 240 корпоративни и индивидуални членове сдружението обединява водещи мениджъри със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите и образованието, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета.

За повече информация:

Румяна Дочева

Комуникационна група на СЖББ

office@womeninbusiness.bg