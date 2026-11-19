Г енералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев обяви оставката си по време на заседание на парламентарната Комисия по културата и медиите, на което беше обсъден проектобюджетът за 2027 г. Той съобщи, че ще подаде писмено заявление до председателя на Народното събрание, към което ще приложи удостоверението за избора си за вицепрезидент, очаквано от Централната избирателна комисия през следващата седмица.

Вълчев заяви, че до освобождаването си ще продължи да работи по подготовката на бюджета на агенцията. Той отново постави въпроса за увеличаване на възнагражденията в БТА, БНТ, БНР и Съвета за електронни медии (СЕМ), като настоя те да получат поне същия процент увеличение като работещите в образованието. Според него отговорността на обществените медии и ролята им за разпространението на знания ги правят съпоставими с училищата.

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По данните, представени от него, средната месечна заплата в БТА към 31 октомври 2026 г., включително допълнителните възнаграждения, е 1330 евро. През 2020 г. тя е била 695 евро, което означава ръст от 88% при натрупана инфлация от 41,2%. За сравнение, в образователния сектор средното възнаграждение е достигнало 1494 евро при 746 евро през 2020 г., или увеличение от 100,3%.

Вълчев предложи между двете четения на бюджета да бъде обсъдено не само увеличение на заплатите в обществените медии, но и постепенното им изравняване с тези в образованието. Според него подкрепа заслужават и работещите в библиотеки, музеи, галерии, театри, оркестри и читалища. Той призова също за системни програми в подкрепа на частните медии, особено регионалните и изданията на българските общности зад граница.

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Генералният директор посочи, че предложеният бюджет на БТА ще позволи запазването на основните дейности на агенцията и гарантирането на свободния достъп до нейната информация. Предвидени са 600 000 евро за третата вноска по лицензи за информационно-комуникационната инфраструктура, както и средства за съхранение на нарастващия обем от съдържание. За пет години текстовите новини са се увеличили с 50%, а снимките и видеоматериалите - близо десет пъти.

Сред планираните дейности е и внедряването на изкуствен интелект в работата на агенцията чрез новосъздадената дирекция „БТА Институт“. За проекта ще се търси допълнително европейско финансиране, а бюджетът предвижда и средства за обучение на служителите. Ще продължат социалните придобивки, включително помощите при раждане на дете и за служители с деца в първи, осми и дванадесети клас, както и допълнителните дни платен отпуск.

Вълчев увери, че агенцията ще продължи да поддържа мрежата си от 46 национални пресклуба, 10 от които са извън България. Ще се развива и дейността на дирекция „БГ Свят“, която публикува информация за българските общности зад граница. БТА ще запази сътрудничеството си с 53 национални информационни агенции, от които получава безплатно новини и снимки, както и партньорствата си с над 200 организации в сферата на образованието, науката, културата и икономиката.

В края на изказването си Вълчев благодари на служителите на агенцията и на народните представители за подкрепата през последните шест години. Той заяви, че е вложил всички усилия в развитието на БТА, и изрази съжаление за целите, които не е успял да постигне.

Председателят на парламентарната комисия Антон Кутев заяви, че след обявената оставка трябва да започне процедурата за избор на нов генерален директор. По думите му това ще стане в началото на следващата година, след приключването на бюджетната процедура.