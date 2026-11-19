С толичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) започна проверка след разпространението на видеоклипове в чат приложение, на които група момчета извършват блудствени действия с 15-годишно момиче, предаде БНТ.

Всички участници във видеата са установени и разпитани, като непълнолетните са били придружени от родителите си. Материалите по случая са докладвани на прокуратурата и е образувано досъдебно производство.

Видеата показват брутални издевателства с пострадалото непълнолетно момиче. Това се случило по време на събиране с алкохол в апартамент в София след детска дискотека.

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Началникът на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ към СДВР главен инспектор Стефан Попов съобщи, че момичето е установено и разпитано. На детето е осигурен психолог, като полицията се стреми да не го подлага на допълнителен стрес и да избегне повторното му травмиране.

"Това са компания, има сред тях непълнолетни, коитo извършват блудствени действия с непълнолетно момиче", поясни Попов.

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По думите на Попов една от възможните цели на разпространението на клиповете е авторите им да придобият популярност в социалните мрежи и сред хората, които ги споделят.

"Всички хора от клипа са установени. Момичето е установено, разпитано е, осигурили сме ѝ психолог, така че работим, но идеята е това дете да не навлизаме и да не го виктимизираме допълнително. Най-вероятно това е целта, да се пусне в социалните мрежи и да се придобие, както и друг път се е случвало, да се придобие популярност сред хората, които са го публикували," добави Попов.