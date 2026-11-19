П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се включи по телефона в среща на европейските съюзници на Украйна и остро постави под въпрос финансирането на военната помощ за Киев. Това съобщиха четирима европейски представители, запознати с разговорите, пред „Политико“.

Часове след срещата си с руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин в китайския град Шънджън, Тръмп се е обадил в Берлин от борда на президентския самолет.

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Той е заявил, че руският държавен глава има сериозни намерения за мирни преговори за Украйна.

По време на разговора американският президент категорично е изразил скептицизма си относно предоставянето на нови милиарди долари помощ за Киев от държавите в т.нар. Коалиция на желаещите.

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Един от присъствалите на срещата уточни, че Тръмп е говорил в общ план, като е подчертал, че във войната загиват много хора и държавите трябва да спрат да харчат средства за нея.