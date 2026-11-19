Общински съветник участва в управлението на две компании, които получават обществени поръчки за 14,3 млн. евро от неговата община. При всяка процедура има само един кандидат. В друг областен град дружество, в което съдружник и управител е съпругът на общинска съветничка, има договори за близо 40 млн. евро с различни възложители.

Това са част от случаите, които се открояват при проверка на Vesti.bg в данните на платформата СИГМА 2.0, публичните декларации за имущество и интереси, Търговския регистър и документите за обществени поръчки.

В справките фигурират представители на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП, „Възраждане“, „Прогресивна България“, „ЛЕВИЦАТА!“, „Движение Гергьовден“, „Българска нова демокрация“ и други политически формации.

Сред тях има настоящи и бивши народни представители, общински съветници и лица, заемали партийни длъжности.

Въпросът не е само какви суми стоят срещу всяко име. По-важно е дали свързаните дружества получават поръчки от институции, в чието управление участват съответните политици, как са избрани изпълнителите и дали първоначално договорените цени впоследствие се увеличават.

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Съпругът, строителната фирма и общинските поръчки

Един от случаите с най-големи стойности е в Благоевград.

Гергана Муртова е общински съветник от „Движение Гергьовден“ и заместник-председател на Общинския съвет.

Съпругът ѝ Христо Муртов е съдружник и управител на строителната фирма „Растер-Юг“ ООД. В декларациите на общинската съветничка фигурира негово участие от 25% в капитала на дружеството.

Според Търговския регистър Христо Муртов е съдружник и управител на „Растер-Юг“ от май 2024 г.

Данните на СИГМА показват 98 договора за общо 39,9 млн. евро, сключени от компанията с различни публични възложители.

От тях 65 договора за 29,4 млн. евро попадат в години, за които има налични декларации за публичната длъжност на Муртова.

Сред големите възложители са Община Петрич с договори за 9,1 млн. евро, Югозападният университет „Неофит Рилски“ с 6,7 млн. евро и Столичната община с договор за около 5 млн. евро.

Но фирмата има договори и с Община Благоевград, където Муртова участва в местната власт.

През 2025 г. „Растер-Юг“ подписва три договора с общината на обща текуща стойност приблизително 1,37 млн. евро.

Единият е за реконструкция на ВиК мрежи и благоустрояване на улица „Преспа“ за около 506 хил. евро.

Другите два са за енергийно обновяване на жилищни сгради. Първоначалните им цени са около 434 хил. и 367 хил. евро.

На 15 юли 2026 г. и двата договора са изменени. Единият поскъпва с около 36 хил. евро, другият с 30 хил. евро.

Така общото увеличение достига 66 хил. евро, а стойностите им стават съответно приблизително 470 хил. и 397 хил. евро.

Измененията са документирани в информацията за договорите. Те повдигат въпроса какви обстоятелства са наложили допълнителните средства, но сами по себе си не доказват нарушение.

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Две фирми, един общински съветник и само по една оферта

Друг конкретен случай е в Хасково.

Даниел Гаргов е общински съветник от ГЕРБ. Според Търговския регистър той участва в съветите на директорите на „Еко Традекс Груп“ АД и „Еко-Титан Груп“ АД.

През 2025 г. двете дружества сключват договори с Община Хасково за общо 14,3 млн. евро.

И в двата случая процедурата приключва с една подадена и допусната оферта.

Първият договор е подписан на 25 февруари 2025 г. с „Еко Традекс Груп“. Той е за изграждането на дом за стари хора по Плана за възстановяване и устойчивост.

Първоначалната стойност е около 5,5 млн. евро.

На 22 май 2026 г. сумата е увеличена с приблизително 335 хил. евро, или 6,1%, до около 5,8 млн. евро.

Вторият договор е от 29 септември 2025 г. с „Еко-Титан Груп“ и е на стойност 8,5 млн. евро.

Той е за експлоатация и поддръжка на регионалния център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани. Срокът му е приблизително пет години.

Гаргов е член на управителните органи на двете дружества от години преди сключването на договорите.

Тук връзката е пряка: общински съветник участва в управлението на две компании, които получават милионни договори от същата община, при процедури без повече от един участник.

По-широката справка на СИГМА показва 19 договора за общо 26,4 млн. евро между Община Хасково и свързани с Гаргов дружества. Тази стойност включва и други периоди.

Гаргов има и 10% участие в „Глобъл Клинър“ ООД. Компанията е сключила 13 договора за общо 11,9 млн. евро.

Сред тях са поръчка с Община Чепеларе за около 2,4 млн. евро през септември 2025 г. и договор с Община Смолян за 1,3 млн. евро от януари 2026 г. При тези две процедури са подадени по две оферти.

Единствената оферта при поръчките в Хасково не означава автоматично незаконосъобразно възлагане. От документите обаче се установява липсата на ценова конкуренция между повече участници в двете процедури.

Десетки милиони и при фирма, свързана с ДПС

В справките на СИГМА фигурира и Мехмед Атаман, бивш народен представител и областен управител на Хасково, свързан с ДПС.

Той е декларирал участие на свързано лице в „Ата-Строй“ ЕООД.

Компанията има 97 обществени поръчки за общо 22,3 млн. евро.

Най-големите възложители са Община Хасково с 47 договора за 10,8 млн. евро и Община Стамболово с 40 договора за 7,7 млн. евро.

Още два договора за общо 1,8 млн. евро са с Община Минерални бани.

През 2025 г. дружеството има договори за 8,8 млн. евро, през 2024 г. за 5,5 млн. евро, а през 2026 г. за 4,3 млн. евро.

Сред конкретните поръчки са водопроводни дейности за 724 хил. евро, ремонт на детска градина за 550 хил. евро и изграждане на физкултурен салон в Стамболово за 613 хил. евро.

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Според Търговския регистър собственик и управител на „Ата-Строй“ е Айше Фарадин Атаман.

СИГМА не отчита договори в периода на декларирания интерес на Мехмед Атаман и не установява негова лична управленска роля в компанията.

Затова тези 22,3 млн. евро са общата стойност на договорите на свързаното дружество, а не сума, която може да бъде приписана на негов публичен мандат.

Друг случай, свързан с ДПС, е този на Сабиха Местан, бивш общински съветник от партията в Кърджали.

Свързаното с нея чрез декларирано участие на друго лице дружество „Олмена“ ООД има 16 договора за общо около 1,2 млн. евро.

Пет от тях, за 495 хил. евро, попадат в декларирания период.

Дванадесет договора на компанията са с Община Кърджали, за общо приблизително 1,1 млн. евро. Още три договора за 104 хил. евро са с Община Момчилград.

Това обаче не означава, че всички договори с Община Кърджали са сключени по време на мандата на Местан.

Депутатски мандати и фирмени участия

Справките включват и представители на „Прогресивна България“.

Стефан Цанков е свързан с „Дестинация България“ ЕООД, която има 102 договора за 15,1 млн. евро.

Търговският регистър показва, че той остава собственик на дружеството до 29 май 2026 г. и управител до 7 май 2026 г.

Цанков става депутат на 30 април 2026 г. Това означава, че фирмените му роли се припокриват за кратко с началото на депутатския мандат.

Според СИГМА 100 договора за около 15 млн. евро попадат в периоди с вписана негова фирмена роля.

Отделно платформата отчита 19 договора за около 1,9 млн. евро в години с налични декларации за публични длъжности.

Това не означава, че всички тези договори са сключени през периода на припокриването с депутатската длъжност.

При друг депутат от същата политическа сила, Стефан Сабрутев, платформата отчита 26 договора за 633 хил. евро на две свързани дружества, „Чечосан“ ЕООД и „Ист Груп“ ЕООД.

Всички договори попадат в години с налични декларации за публична длъжност, а 25 от тях за около 632 хил. евро са в периоди с вписана фирмена роля.

И тук данните обхващат различни години и не означават непременно, че договорите са сключени през настоящия депутатски мандат.

Поръчка след края на мандата

В справките присъства и Борислав Беширов, избран за общински съветник от ПП-ДБ в Неделино през 2023 г. Той става и председател на Общинския съвет.

Две свързани с него дружества, „Марибор-Строй“ ЕООД и „Марибор ББ Строй“ ЕООД, имат 24 договора за 18,4 млн. евро.

От тях приблизително 10,9 млн. евро са отчетени в години с налични декларации за публичната му длъжност.

Конкретен договор за енергийно обновяване на жилищна сграда на улица „Напредък“ №4 в Неделино е подписан на 30 май 2025 г. с „Марибор-Строй“ за около 327 хил. евро.

По процедурата е подадена само една оферта.

Беширов обаче напуска Общинския съвет през януари същата година. Следователно този договор е сключен след края на мандата му.

Над 11 млн. евро и предишно фирмено участие

Бившият депутат от „Възраждане“ Иво Русчев също присъства в справките на СИГМА.

Той е свързан с „Хроно“ ООД, дружество със 182 договора за общо 11,5 млн. евро.

Русчев е притежавал дял от 16,7% в компанията до февруари 2021 г.

Платформата не отчита договори в декларирания период на публичната му длъжност.

Следователно посочените 11,5 млн. евро са стойност на договорите на дружеството за по-широк период, а не договори, за които е установено съвпадение с депутатския му мандат.

Други договори за милиони

Сред разгледаните случаи е и този на покойния Златко Марчев, общински съветник в Хасково, избран от коалиция „България на регионите“ и представлявал партия „Българе“.

Свързаните с него „Европът 2005“ ООД и ЕТ „Марчела-90 - Златко Марчев“ имат 139 договора за общо 43,9 млн. евро.

СИГМА не отчита договори в декларирания период на публичната му длъжност.

В справките присъства и Николай Желязков Недялков, член на контролен орган на партия „Българска нова демокрация“.

Той е свързан с „Булавто“ АД и „Булбус Трейд“ ООД, които имат 110 договора за 19,3 млн. евро.

От тях 57 договора за 13,1 млн. евро попадат в периоди с вписана негова фирмена роля, но няма отчетени договори в периода на декларираната партийна длъжност.

Общинският съветник от БСП в Аксаково Георги Митев е собственик и управител на „Строй-Мал“ ЕООД.

Компанията има 49 договора за 9,6 млн. евро.

Всички са сключени през период с вписана фирмена роля, но СИГМА не отчита договори в декларирания период на публичната длъжност.

Сред имената е и Радостин Христов, общински съветник в Карнобат, избран от коалиция „ЛЕВИЦАТА!“.

Свързаното с него „Агропром Сервиз“ ООД има 38 договора за 393 хил. евро.

От тях 32 договора за 344 хил. евро попадат в години с налични декларации за публичната му длъжност.

За разлика от останалите случаи в този раздел, тук справката отчита договори както през периоди с вписана фирмена роля, така и в години с декларации за публичната длъжност.

Има ли конфликт на интереси?

Данните на СИГМА поставят сериозни въпроси за конфликт на интереси при възлагането на обществени поръчки.

В Хасково общински съветник участва в управлението на две фирми, получили договори за 14,3 млн. евро от същата община. И при двете процедури има само по един кандидат, а единият договор впоследствие поскъпва с 335 хил. евро.

В Благоевград строителна компания, в която съдружник и управител е съпругът на общинска съветничка, сключва три договора с общината за приблизително 1,37 млн. евро. Два от тях са увеличени с общо 66 хил. евро.

Според Закона за противодействие на корупцията конфликт на интереси възниква, когато частен интерес може да повлияе върху безпристрастното изпълнение на служебните задължения.

Кой контролира възлагането на обществени поръчки на фирми, свързани с хора от местната власт? Участвали ли са съответните общински съветници в решения, засягащи тези дружества, и декларирали ли са необходимите отводи?

Това са въпросите, на които общините трябва да дадат отговор. Защото публичността на фирмените връзки не отменя задължението за предотвратяване на конфликт на интереси.