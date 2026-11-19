Р уски удар близо до посолствата на Нидерландия и Австрия в Киев причини щети по сградите.
"Днес следобед зад нидерландското посолство в Киев падна снаряд. За щастие, нашите колеги са невредими, макар че има незначителни щети по сградата", посочи нидерландският външен министър Том Берендсен в X.
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"Проучваме какво точно се е случило. Сега приоритетът ни е благосъстоянието на нашите служители", подчерта той.
Deze middag is een projectiel ingeslagen achter de Nederlandse ambassade in Kyiv. Onze collega’s zijn gelukkig ongedeerd, er is wel lichte schade aan het gebouw. We onderzoeken wat er exact is gebeurd. Onze prioriteit ligt nu bij het welzijn van onze medewerkers.— Tom Berendsen (@ministerBZ) November 19, 2026
От съседното посолство на Австрия потвърдиха информацията.
"Днес следобед снаряд падна в непосредствена близост до австрийското посолство в центъра на Киев. Сградата на посолството е повредена. За щастие, няма пострадали!", заяви в X външният министър на Австрия Беате Майнл-Райсингер.
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"Току-що разговарях по телефона с екипа ни на място и съм много облекчен, че всички са в безопасност и са добре. Сигурността на нашите колеги е мой основен приоритет. Предвид все по-интензивните руски атаки срещу Киев, разпоредих предприемането на допълнителни мерки за по-добра защита на служителите ни. Изказвам специални благодарности на целия екип на посолството, който всеки ден работи за Австрия при тези трудни и опасни условия. Всички ние изпитваме дълбоко уважение към вашата отдаденост", добави Майнл-Райсингер.
Heute Nachmittag ist unmittelbar vor unserer österreichischen Botschaft im Zentrum von Kyjiw ein Geschoss eingeschlagen. Unser Botschaftsgebäude wurde dabei beschädigt. Zum Glück wurde niemand verletzt! Ich habe gerade mit unserem Team vor Ort telefoniert und bin sehr erleichtert, dass alle wohlauf sind. Die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen hat für mich oberste Priorität. Angesichts der immer heftigeren russischen Angriffe auf Kyjiw habe ich daher veranlasst, dass wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser zu schützen. Mein besonderer Dank gilt unserem gesamten Botschaftsteam, das unter diesen schwierigen und gefährlichen Bedingungen jeden Tag für Österreich arbeitet. Wir alle haben größten Respekt vor eurem Einsatz. Foto: KyivPost / Telegram— Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) November 19, 2026
"Руските атаки срещу Киев за пореден път засегнаха дипломатическа мисия. Посолството на Нидерландия в Украйна е с леки щети. За щастие, няма пострадали. Призоваваме международната общност да осъди по най-категоричен начин руските нападения срещу чуждестранни дипломати и изразяваме силната си подкрепа за нашите нидерландски колеги. Терорът на Путин трябва да срещне решителен отговор", написа в X от своя страна украинският външен министър Андрий Сибига.
"Австрийското посолство в Киев също пострада в резултат на терористичните удари на Русия срещу нашата столица. В Шънджън Путин се представи като световен лидер. В действителност той е международен престъпник и терорист. И трябва да бъде третиран като такъв. Изразяваме пълната си солидарност с австрийските ни колеги и настояваме за решителен международен отговор на бруталните нападения на Русия", добави Сибига.
The Austrian Embassy in Kyiv has also been damaged as a result of Russia’s terrorist strikes on our capital. Putin posed as a global leader in Shenzhen. In reality, he is a global criminal and terrorist. And he should be treated as such. We express our full solidarity with our Austrian colleagues and urge a strong international response to Russia’s brutal attacks. @BMeinl— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 19, 2026