Б ившият районен прокурор от Районна прокуратура - Монтана е осъден на две години условно за шофиране след употреба на алкохол. Той е признат за виновен от Софийския градски съд (СГС), след като на 6 ноември 2025 г. е управлявал автомобил с 2,47 промила алкохол в кръвта.

Съдът му е наложил две години лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Магистратът е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за срок от три години, както и е глобен със 766,94 евро.

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Освен това, на основание Наказателния кодекс, съдът е присъдил в полза на държавата равностойността на автомобила, с който бившият прокурор е шофирал в Монтана.

Досъдебното производство е започнало на 6 ноември 2025 г. в Областната дирекция на МВР - Монтана под надзора на Районната прокуратура в града. Впоследствие делото е поето от Софийската градска прокуратура, след като е установено, че извършителят е прокурор от Районна прокуратура - Монтана. Разследването е възложено на следовател от Следствения отдел на СГП.

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Обвинителният акт е внесен в съда на 7 октомври 2026 г. Присъдата е постановена на 19 ноември 2026 г. и не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийския апелативен съд.