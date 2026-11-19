"След като адмирал Емил Ефтимов подаде рапорта си, лично разговарях с вицеадмирал Митко Петев евентуално да застане начело на българската армия като началник на отбраната".

Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов в рамките на изслушването си в парламентарната ресорна комисия.

Стоянов отговори на въпрос на депутата Иван Димитров от "Прогресивна България" във връзка с оттеглянето на адмирал Емил Ефтимов от длъжността началник на отбраната и на вицеадмирал Митко Петев като съветник на президента по военната сигурност.

Началникът на отбраната е подал оставка

"Подаването на рапорт за напускане на редовете на българската армия е личен избор", подчерта министърът.

"Конфликт не съм имал нито с адмирал Ефтимов, нито с вицеадмирал Митко Петев, посочи Стоянов. Всяко лично решение следва да бъде уважавано и аз уважавам тяхното решение", допълни той.

Припомняме, че съветникът по национална сигурност на президента Илияна Йотова – вицеадмирал Митко Петев, напуска поста си в президентската администрация и се пенсионира.

Оставка в президентството: Съветникът по национална сигурност на Йотова напуска

Петев е сред най-авторитетните български военни с дългогодишен опит в националната отбрана и международното военно сътрудничество. Владее четири езика и се ползва с признание сред съюзниците на България в НАТО. Член е на Клуба на мъдреците на Военноморските сили на САЩ и е носител на френския орден "Почетен легион".

Военната му кариера преминава през всички ключови нива на командването във Военноморските сили – от командир на фрегатата "Смели" и на военноморската база в Бургас до командир на Военноморските сили (2015–2019 г.). Бил е и началник на Военна академия "Георги С. Раковски".